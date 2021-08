Hein Vanhaezebrouck wil de draad nu ook oppikken in de competitie: “Het enige wat we nodig hebben, zijn punten”

De zege in Riga is een mentale opsteker voor AA Gent, al was het maar omdat de Buffalo’s op de laatste vijf minuten na doorlopend dominant waren. “De ploeg hééft vertrouwen”, verzekert Hein Vanhaezebrouck. “In Oostende hebben we ook een goeie eerste helft gespeeld, we verdienden totaal niet om die match te verliezen, we moesten die gewoon winnen. Er is geen probleem met het vertrouwen. Het enige wat we nodig hebben, zijn punten. De efficiëntie omhoog en punten pakken: dat is wat we in de competitie nodig hebben. Maar dat is zondag ook het geval voor KV Mechelen.”

Dat Mechelen kent Vanhaezebrouck stilaan als zijn broekzak. Aan het eind van vorig seizoen groeide de ploeg van Wouter Vrancken uit tot de grootste concurrent van de Buffalo’s in play-off 2. “Het is een ploeg met ongelooflijk veel loopvermogen, ze leggen héél veel meters af”, weet HVH. “Daar konden wij niks tegenover zetten, behalve dan in de slotwedstrijd, waar we met Samoise en Malede ook lopers hadden. Dan konden we wel concurreren, toen wonnen we verdiend. Mechelen heeft in de matchen die tot nu toe gespeeld zijn veel balbezit opgeëist. Wij proberen dat ook.”

Volledig scherm Vadis Odjidja in actie in Riga. © Photo News

“Ik verwacht een wedstrijd waarin het op en neer zal gaan, waarbij Mechelen uiteraard veel frisser zal zijn dan wij. We speelden in Riga op een heel zwaar veld, dat kruipt in de kleren. We gaan heel goed moeten bekijken wie zondag goed gerecupereerd is. Samoise zit met een licht probleem aan de hamstrings, Malede geraakte bijna niet meer vooruit na de match in Oostende. En dat zijn dan de fysiek sterksten van mijn kern hé. Het geeft aan dat het zwaar begint te wegen als er telkens maar een paar dagen tussen de wedstrijden zitten. In de situatie waarin wij nu zitten, met die snel opeenvolgende matchen in de Conference League, zijn alle matchen in de Belgische competitie moeilijk.”

Twee kilometer meer

AA Gent speelt zondag voor het eerst sinds lang weer met een pak publiek in de Ghelamco Arena. “Dat is een kilometer meer”, zegt Vanhaezebrouck. “En als ze goed hun best doen, is dat per speler twee kilometer meer. Onze fans zullen met veel zijn, ik hoop dat ze zich echt achter de ploeg scharen, want we hebben die steun echt nodig. De spelers moeten in deze drukke periode vooruit gestuwd worden.”

Die drukke periode loopt wel naar zijn einde toe. “Volgende week moeten we naar Polen, maar in het weekend gaan we dan niet spelen in de aanloop naar onze Europese terugmatch”, weet Vanhaezebrouck. “Vorig jaar is de competitiewedstrijd voor de beslissende Europese week ook uitgesteld. Dat is nu ook logisch, omdat zowel Anderlecht als wij kunnen doorgaan naar de groepsfase. Dat kan alleen maar goed zijn voor het Belgisch voetbal. Zo gaan we eventjes een break hebben, maar nu is het nog even doorbijten.”

Volledig scherm © BELGA