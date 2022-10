Hein Vanhaezebrouck vindt dat Hyun-seok Hong WK-selectie verdient: “Hij zit op niveau van onze Champions League-ploeg van vroeger”

Euforie is hem vreemd. Hyun-seok Hong verstopte zich zelfs een beetje achter de rug van Michael Ngadeu en co. tijdens de viering met de meegereisde supporters. Alsof hij net een mindere match had gespeeld. Het tegendeel was waar. Twee goals, waarvan de laatste een pareltje. Van een mislukte pass maakte Hong een héérlijk doelpunt. Twee Eupense verdedigers zette hij in de wind, waarna hij knap binnen plaatste in de linkerbovenhoek. Joseph Okumu nam hem bij z'n middel en tilde hem op. ‘Supporters, dít hier is de man van de match.’

In de ruime 0-4-overwinning, die AA Gent veel deugd zal doen na een moeilijke periode, was Hong de uitblinker. “Zijn tweede goal was prachtig, met die korte tikjes was het zo’n typische actie voor linksvoetigen", was ploegmaat Alessio Castro-Montes lovend. “Zoals Lionel Messi? Ik ga hem er nu niet mee vergelijken, maar het had er wel iets van weg. We hebben na de wedstrijd zijn naam gescandeerd in de kleedkamer en daar leek hij wel blij mee. Veel emotie zagen we niet, misschien is hij het al gewend om voor ons te scoren. (lacht) Het blijft een stille jongen, heel verlegen.”

Volledig scherm © Photo News

Maar wel een jongen die het verschil maakt voor AA Gent. Vier goals en twee assists in dertien wedstrijden. Veel werkijver, grote motor. Kortom: een middenvelder waar Hein Vanhaezebrouck grote fan van is. “‘Hongi’ is niet de grote doelpuntenmaker, maar je kan hem op bepaalde vlakken wel verbeteren”, vertelde de AA Gent-coach. “Hij is ongelooflijk goed begonnen bij ons met een geweldige omhaal. Dat blijft zijn meest spectaculaire goal. In Charleroi scoorde hij ook met de kop. Ik ben blij voor hem, omdat hij méér kan scoren met zijn kwaliteiten en volume. Als hij in de zone van de waarheid komt, kan hij nog efficiënter worden. Daar is hij goed mee bezig.”

“Ik heb hem laatst gevraagd naar de nationale ploeg. We snijden ons daarmee misschien in onze eigen vingers, maar hij verdient een selectie. Hong zegt dat ze in Zuid-Korea zoveel goeie voetballers hebben, dat hij geen kans maakt. Maar als ik hem voor ons bezig zie, zou ik niet weten waarom hij geen kans maakt op een WK-selectie. Ik hoop dat de bondscoach van Zuid-Korea (de Portugees Paulo Bento, red.) toch oog heeft voor zijn prestaties bij ons. Hij is gewoon fantastisch bezig. Iedere week opnieuw. Zijn cijfers zijn impressionant. Dat is iets wat wij verder niet hebben in de ploeg. Hij zit op het niveau van ons Champions League-team van vroeger, toen wij fysiek bij de besten van Europa hoorden.”

Dat zegt genoeg - een mooier compliment van Vanhaezebrouck kan je niet krijgen. Het zal Hong alleen maar meer vertrouwen geven. En dat tankte heel AA Gent, dat de top vier in het vizier houdt, overigens in Eupen. Belangrijk met het oog op het Europees duel tegen Djurgårdens donderdag. Vanhaezebrouck: “Er zat druk op deze wedstrijd. Mooi was het niet, maar het resultaat telt. Hopelijk is dit de start van een succesvollere periode.”

Volledig scherm © Photo News