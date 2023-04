Hein Vanhaezebrouck vier dagen na de dreun: “Meegaan in verhaal van kleine kern was grote fout”

“Het is slikken wat er is gebeurd”, opende Hein Vanhaezebrouck zijn persconferentie naar aanleiding van de thuismatch tegen Westerlo in de Europe play-offs van vrijdag. De nederlaag tegen KV Oostende zondag, die AA Gent uit de Champions’ Play-Offs hield, kwam hard aan in de Ghelamco Arena.

“En ook de manier waarop de groep is benaderd uit diverse hoeken, jullie (de pers, red.) hoek onder meer. Een week geleden was het nog feest, nu is blijkbaar alles fout. Dit is AA Gent zoals ik het ken: van euforie naar drama. En als het drama is, dan staat de coach op de barricades. Ik verdedig de groep. Ik en mijn staf zijn de enigen die kunnen inschatten wie klaar is voor een match. Ik lees dat het bestuur zich vragen stelt - dat klopt niet.”

“En waarom Odjidja startte? Gewoon omdat hij frisser was dan Hong. Vadis speelde overigens een heel degelijke eerste helft. En dat er geen focus was? Dat is bullsh*t. Onze eerste twintig minuten hadden we volle controle. Ik heb ons zelden zoveel baltoetsen in en rond de zestien zien hebben. We hadden een paar goeie kansen die we niet afmaakten. En ja, we lagen in polepositie voor de top vier. Maar wel door de gratie van Club én onze spitsen, die met hun ogen dicht scoorden. Wel, dat was de laatste wedstrijden minder het geval en dat breekt ons zuur op.”

“Maar ik ben niet de man die op een emotionele rollercoaster stapt. Ik ga nu niet iedereen met de grond gelijk maken - daar doe ik niet aan mee. Ik ben realistisch. Er moet respect zijn voor mijn spelers, die door het blessureleed en de opeenvolging van matchen een zwaar seizoen spelen. Als ik lees dat de club afscheid zou willen nemen van Depoitre, die net zijn achillespees heeft gescheurd en negen maanden out is. Waar is dan het respect? Ik vind dat onvoorstelbaar.”

Zou Vanhaezebrouck, nu hij erop terugkijkt, de match tegen KV Oostende anders aanpakken? “Neen”, reageerde de coach. “Ik had geen andere mogelijkheden. Kijk, de grootste fout die ik gemaakt heb, is meegaan in het financiële verhaal en een kleine spelerskern. Dat blijkt nu. Daar zijn we door het ongeluk getroffen. Het uitvallen van Tissoudali, De Sart die onverwacht lang out bleef... Dat hadden we niet voorzien. Misschien had ik thuis tegen Qarabag mijn slechtste penaltytrappers moeten kiezen. Dan lagen we uit de Conference League, was het mijn fout. Maar dan hadden we misschien wel play-off 1 gespeeld, want dat Europees voetbal heeft ons frisheid gekost.”

“Ik blijf erbij: het was een mirakel geweest als wij de top vier hadden gehaald. Nu krijgen de spelers en de staf de wind van voor. Maar wij hebben dit seizoen gemiddeld met veertien man getraind. Bij tactische vormen moesten de stafleden invallen. Ik ben er bijna zeker van: als wij heel dit jaar met een vaste kern kunnen werken, dan halen wij play-off 1.”

Als het van Vanhaezebrouck afhangt, heeft AA Gent volgend seizoen weer een bredere kern. Maar is dat financieel wel mogelijk? “Dat weet ik niet. Als ik het zo hoor, dan is het mislopen van play-off 1 een ramp. Dat er veel werk op de plank ligt? Ik hoop dat men ermee bezig is, dat wij ons wapenen naar de toekomst. Het voetballandschap in België evolueert. Dat is niet de schuld van AA Gent of onze bestuurders. Financial fair play is door covid weggevallen. Als je ziet welke miljoenen nu in het voetbal zijn gepompt... Bepaalde ploegen hebben sprongen gemaakt en wij proberen aan te haken met onze eigen middelen. Zonder covid had AA Gent er beter voorgestaan - dat is duidelijk. Of die financiële situatie ook mijn toekomst beïnvloedt? Waar deze club naartoe gaat - dat is voor mij belangrijk.”

