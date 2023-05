Hein Vanhaezebrouck trekt wéér aan Gentse alarmbel: “Als hier geen investeringen gebeuren, kunnen wij niet meer mee”

KIJK. Vanhaezebrouck over nood aan nieuwe investeerders

Voor het negende seizoen op rij dwong AA Gent Europees voetbal af tegen Cercle Brugge (2-2). “Alleen Club Brugge doet ons dat na”, haalde Hein Vanhaezebrouck trots aan op zijn persconferentie. Om dan van toon te veranderen. “Wij presteren constant, maar kunnen niet blind zijn voor de evolutie in het voetbal. Een energiek voetbal - dát is de toekomst. Dat moeten we de komende maanden in onze gedachten houden als we willen strijden tegen de topteams. En we zullen in dat opzicht beslissingen moeten nemen.”

Of dit Europees ticket voor rust zorgt in de club, werd er aan Vanhaezebrouck gevraagd. “Bij bepaalde mensen misschien, maar niet bij mij. Ik trek aan de alarmbel. Ik zie overal investeringen bij andere clubs. Wel, ik zit hier nu 2,5 jaar en wij spreken sinds dag één over investeringen. En die blijken maar niet te komen. Ik hoop dat het er doorkomt, want anders kunnen we niet meer mee. AA Gent is de enige club die nog spreekt over Covid en het wegvallen van de ‘financial fair play’, hé. Elders investeert men gewoon. Kapitaalsverhoging na kapitaalsverhoging. Die clubs lopen weg van ons. Als hier niets gebeurt, dan kunnen wij niet meer mee. Wij zijn nu weer geplaatst voor Europa, en dat zal ergens voor rust zorgen. Maar naar de toekomst toe is het niet voldoende. Er moet een kapitaalsinjectie komen.”

Voorzitter Ivan De Witte gaf eerder al aan volop op zoek te zijn, onder meer via de Britse investeringsmaatschappij Tifosy. “Eind juni willen we landen”, gaf hij aan bij deze krant. Voorlopig is het echter nog stil in Gent rond een investeerder. Iets wat ook Vanhaezebrouck stilaan nerveus maakt. Heeft hij dan het gevoel dat er weinig in de pijplijn zit?

“Ik heb absoluut geen idee”, reageerde hij. “Ik weet niet of er morgen iemand staat. Of binnen vijf jaar. Of nooit. Ik heb echt geen idee. Of ik op de hoogte zou moeten zijn? Neen, ik ben de coach. Ik hou me bezig met het voetbal, met de jongeren en transfers - gelukkig, zou ik zeggen. Maar met investeringen hou ik me niet bezig. Ik wil alleen aangeven dat als er niets gebeurt, dat Europees voetbal of play-off 1 halen niet meer zal lukken. Dit jaar moesten we al vier spelers laten vertrekken om de hele zaak een beetje in balans te trekken. Nu zullen we wellicht weer spelers moeten verkopen. Maar zo kom je er niet, sorry. Ik ben verknocht aan deze club, ik probeer er het maximale uit te halen. Maar als er niets gebeurt, kan je het niet altijd over de streep trekken. Omdat de andere clubs weglopen van ons.” Vanhaezebrouck klonk zowaar een beetje moedeloos. “Neen, ik ben te oud om hier moedeloos van te worden”, besloot hij met een knipoog.

