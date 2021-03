Hein Vanhaezebrouck stoort zich aan Croky Cup zonder VAR: “Dit is amateuristisch”

“Het is alleszins de makkelijkste weg, want daar zitten we het dichtst bij een mogelijk succes”, vindt Vanhaezebrouck. “In de competitie moeten we nog een heuse inhaalbeweging maken, we beseffen maar al te goed dat daar nog enorm veel werk is. In de beker zijn er maar 3 zeges meer nodig om Europa te halen, maar ook dat is moeilijk, want alle ploegen die er nog inzitten, zijn gebrand op die beker. Maar het zijn er maar 3, terwijl we er in de competitie nog 6 hebben om te proberen om ons seizoen te verlengen en dan nog eens 6 om te proberen om er nog iets van te maken. Dat betekent dat we ons daar niet kunnen permitteren om nog veel misstappen te doen. In de beker mag dat ook niet, maar het zijn maar 3 matchen, terwijl het er in de competitie hopelijk 12 of zelfs 13 worden. Maar ze zijn allebei even belangrijk, we willen ons zowel via de competitie als via de beker kwalificeren voor Europees voetbal. We willen op beide fronten zover mogelijk doorgaan.”