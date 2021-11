Hein Vanhaezebrouck staat met Gent op zucht van Europese overwintering: “We willen zo snel mogelijk pakken wat we kunnen pakken”

AA Gent is de enige club in de Conference League die na drie wedstrijden nog het maximum telt. Dat zet de Buffalo’s in een luxepositie: winnen de Buffalo’s van Partizan Belgrado, dan is groepswinst een feit. Maar zelfs bij een gelijkspel is er nog geen man overboord. Zelfs dan volstaat een latere overwinning tegen Anorthosis Famagusta of Flora Tallinn.

Terwijl de Gentse kern op doelman Roef na helemaal fit is, ontbreken er bij Partizan enkele spelers, waaronder hun ster Lazar Markovic. “Partizan heeft een ruime kern, het heeft de voorbije maanden ook al heel veel gewisseld in de competitie en Europa”, weet Hein Vanhaezebrouck. “Als je zoveel kan switchen, heb je meer dan 17 of 18 spelers die inzetbaar zijn. Al hun posities zijn bijna dubbel bezet. Het maakt dan ook totaal geen verschil of er drie ontbreken. Het blijft een heel goeie ploeg. We hebben ginder misschien verdiend gewonnen, maar het was heel close. Het is niet dat we daar absoluut overwicht hadden of heel veel kansen hebben afgedwongen. We hebben die match gelukkig naar onze kant kunnen trekken.”

Partizan mist niet alleen Markovic. Coach Stanojevic pakte in Belgrado een rode kaart, waardoor hij morgenavond in de Ghelamco Arena in de tribune zit. Dat vergemakkelijkt de opdracht van Partizan niet. “Het hangt ervan af wat de impact van de coach is”, zegt Vanhaezebrouck. “Dat is bij iedere club verschillend. Sommige coaches hebben eerder een passieve rol, zij blijven rustig op hun bank zitten en geven hier en daar wat richtlijnen bij de rust. Maar je hebt er ook die heel actief coachen en langs de lijn invloed proberen te hebben op wat er op het veld gebeurt, ook al is dat minimaal. De afwezigheid van dat soort coach is belangrijker. Het hangt ook af van wie je als assistenten hebt. Kunnen die perfect inspringen en impact hebben op de groep? Kunnen die brengen wat jij als coach verwacht? Als je die niet hebt, wordt het een stuk moeilijker.”

“Ik heb mij wel afgevraagd waarom er na de match in Belgrado zoveel protest was, zowel van de coach als van sommige spelers. Ik dacht dat wij recht hadden op een penaltyfout op Odjidja. Hun beste kans kwam er pas helemaal op het einde, waarbij Okumu nog tegen de grond getrokken werd. Dat werd niet gezien door de scheidsrechter. Als er uit die fase gescoord was, was dat de gelijkmaker, want er was geen VAR. En toch kwam er van hun kant na de match heel veel reactie tegenover het arbitrale trio. Ik stelde me echt de vraag waarom al die commotie nodig was. En het bleef maar duren, waardoor de scheidsrechter uiteindelijk verplicht was om te sanctioneren.”

De opdracht van AA Gent is heel duidelijk voor vanavond: winst betekent meteen de groepszege en Europese overwintering. “Het is vrij simpel: je wil altijd zo snel mogelijk pakken wat je kan pakken”, zegt Vanhaezebrouck. “Voor de heenmatch heb ik al gezegd dat ik dit als een dubbel duel met Partizan zag en dat we de besten wilden zijn over die twee wedstrijden. Halfweg zijn we de besten, maar dat kan nog keren. Dat we op verplaatsing wonnen, is geen garantie dat we ook de beste zullen zijn over de twee matchen. Een wedstrijd als tegen Union kan altijd: overwicht, meer kansen, maar toch 0-2. Dat zou ervoor zorgen dat Partizan de nummer één wordt en dat wellicht ook zal blijven.”

“Wij gaan proberen om zulk scenario te vermijden. Een gelijkspel zou ons in staat stellen om met één overwinning in de laatste twee groepswedstrijden zeker te zijn van de eerste plaats. Maar uiteraard: als we hier kunnen winnen van Partizan, zijn we nu al safe. Dat zullen we niet laten liggen. Maar ik ben de eerste om er mij van bewust te zijn dat dit een helse opdracht wordt. In Belgrado was iedereen 200% gefocust. Ik heb mijn groep gezegd: ‘Als je denkt dat het nu thuis wel zal loslopen, dan zou je kunnen verschieten”. Want het blijft een héél moeilijk te bespelen tegenstander, die zich wellicht ook wat meer zal aanpassen aan ons. Ik denk dat zij Gent misschien onvoldoende kenden, maar dat ze nu dubbel gewaarschuwd zullen zijn. Het voordeel is dat we thuis spelen, met ons publiek achter ons. Als zij ons vooruit stuwen, kan dat ook een verschil maken.”

Slaagt Gent morgenavond in zijn opdracht, dan leeft de indruk dat de Buffalo’s weleens ver zouden kunnen geraken in deze Conference League. “Dat is voorbarig”, zegt Vanhaezebrouck. “Ons eerste doel was ons te kwalificeren voor de poulefase. Dat was al niet makkelijk, maar daar zijn we in geslaagd. Nu willen we ons kwalificeren voor de knock-outfase. Liefst als eerste van de poule. Maar als we morgen de boot zouden ingaan, dan moeten we nog altijd zien dat we resultaten halen in de laatste twee wedstrijden. Wat er na de winter zou kunnen gebeuren, daarover gaan we pas praten wanneer we zeker zijn van kwalificatie. Als we overwinteren, hebben we al een fantastische challenge tot een goed einde gebracht.”

