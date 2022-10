Hein Vanhaezebrouck sneert naar voorzitter Ivan De Witte: "Als men vindt dat ik niet de juiste man ben, geen probleem”

Geen hoerastemming bij Hein Vanhaezebrouck na de 3-0-overwinning tegen KV Mechelen. “Ik zit niet op een rollercoaster. Nu ga ik niet weer hoera roepen, terwijl we vorige donderdag niet happy waren na de nederlaag tegen Djurgårdens. Maar ik kan niet aanvaarden dat er mensen zijn die zeggen dat er geen drive en overtuiging in de ploeg zit. Dat klopt helemaal niet.” Een duidelijke sneer naar voorzitter Ivan De Witte, die - onrechtstreeks - kritiek uitte aan het adres van zijn coach. Wat volgt, is het vervolg van Vanhaezebroucks persconferentie.

Hein, hebben de woorden van de voorzitter een effect gehad?

“Ik hoop het voor de voorzitter.”

Wat vond je van zijn inschattingen?

“Ik moet daar niet over oordelen.”

Is deze zege een opluchting na de druk die op deze match was gezet?

“Helemaal niet. Er is geen sprake van een opluchting. Kijk, ik ben twee keer naar AA Gent gekomen om ze uit de miserie te halen. Twee keer, hé. Als zij vinden dat ik niet de man ben om dat te doen in de toekomst... Oké, geen probleem dan.”

Heb je het gevoel dat de voorzitter kritiek had op jou?

“Als je publiekelijk spreekt over een systeem en manier van voetballen, dan ga ik ervan uit dat je een kenner moet zijn om daar tegen mij over te kunnen spreken.”

Hebben jullie al samengezeten?

“Ja, op het vliegtuig. En daar heb ik vastgesteld dat hij nog geen enkel beeld had herbekeken van de wedstrijd.”

Kan je nog verder werken als je het op deze manier niet eens bent?

“Dat weet ik niet. Dat moet ik niet beslissen.”

Volledig scherm De Witte in de tribunes van de Ghelemco Arena tijdens AA Gent - KV Mechelen. © Photo News

Heeft de heisa de aanloop naar de wedstrijd beïnvloed?

“Ja, we hebben wel wat discussies gehad binnen de groep. Over alles wat er gezegd is. Maar we zijn hier als groep uitgekomen. Wij weten wat we aan elkaar hebben. Mijn spelers weten dat als ik ze aanpak, dat ik dat doe omdat ik weet dat zij veel beter kunnen. Zij weten hoe ik ben. En ik ga mijn stijl niet veranderen. Maar ik steun ze ook altijd. Als er iemand zegt dat er geen drive was en dat het een dramatische match was tegen Djurgårdens. Sorry, hoor. We hebben 21 doelpogingen, zij acht. En ze doen mee voor de titel in Zweden. Het is niet zomaar een ‘ploegske’. Oké, er zijn fouten gemaakt. En ook wij waren ontgoocheld. Maar iedereen afschieten, wetende dat we veel spelers missen en dat we gevraagd hebben om versterking terwijl dat dat niet kan. Ik leef in de realiteit.”

Storen de spelers zich aan het feit dat je hen openlijk wel eens aanpakt?

“Neen, denk ik. Ik heb met hen overlegd. Waar willen we naartoe? Wat willen jullie? Er zijn discussies geweest. Er waren spelers die de zaak duidelijk niet goed analyseerden, anderen wel. Zij weten dat er fouten zijn gemaakt, ook individueel. Maar we creëerden ook veel mogelijkheden die we niet omzetten.”

Misschien heeft die heisa jullie dichter bij elkaar gebracht?

“Er is altijd een goede band geweest met de spelers.”

Vrees jij een rollercoaster?

“Als we woensdag verliezen tegen Union is het weer van dat. Dat weten de spelers ook. Ik probeer duidelijk te maken hoe voetbal in elkaar zit. En zij gaan mee in het verhaal. Het is aan hen om recht te staan. Woensdag wordt een uitdaging op Union. Een zege daar zouden we heel erg kunnen gebruiken. Wij beseffen zelf ook dat we veel punten hebben weggegooid. Het komt neer op tegenslag, individueel falen. Maar het is niet omdat er één iemand in de fout gaat, dat we dat als ploeg niet kunnen rechttrekken. Mijn spelers weten waar ik hen naar push: het allerhoogste. Kijk, als het niet goed gaat en er op de barricades moet gestaan worden, dan sta ik bovenaan en sleur ik iedereen mee. En als er een prijs wordt gepakt, dan sta ik achteraan. Dan zie je mij niet. Er zijn anderen...”

Volledig scherm 20 mei van dit jaar, toen alles nog koek en ei was en HVH met twee jaar bijtekende. © BELGA