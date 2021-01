Hein Vanhaezebrouck rekent op kersverse papa Kums

"Sven is vader geworden van een ferme zoon", zei Vanhaezebrouck. "Dinsdag was hij niet op training, maar vandaag (gisteren, red.) was hij terug. Ik zie niet in waarom hij niet inzetbaar zou zijn. Ik vermoed dat hij donderdag iets heeft om voor te spelen. (lacht) Én zondag, én volgende woensdag, heel het jaar eigenlijk." Vanhaezebrouck kan een goeie Kums gebruiken, want Odjidja (hamstring) kende een lichte terugval en is out voor Genk. Ook de match in Leuven van zondag komt voor hem te vroeg. Ook voor aanwinst Yonas Malede is het nog te vroeg. De Israëlische aanvaller trainde dinsdag pas voor het eerst mee. Botaka valt naast de selectie.