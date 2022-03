Hein Vanhaezebrouck niet euforisch na uitschakeling Club Brugge: “Er is nog altijd enorm veel druk”

VIDEO: Voorzitter Ivan De Witte: “We gaan binnenkort met Hein praten”

“We zijn heel tevreden dat we de ‘by far’ machtigste ploeg van het land hebben kunnen kloppen”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar ik ga absoluut niet euforisch doen omdat we de finale van de beker hebben bereikt, want dat is eigenlijk nog niet eens ons ‘target’. Als we verloren hadden in Brugge, ging de druk hier nog groter worden.”

“Meer zelfs: ondanks de winst op Club Brugge is er nog altijd enorm veel druk. Wij hebben niet dezelfde mogelijkheden als Club Brugge. Voor Club is dit geen drama. Die kunnen nog de titel pakken en die gaan zich voor volgend seizoen weer wapenen om op alle fronten mee te strijden. Wij zitten in een heel andere situatie. Wij hebben nood aan ‘iets’ en dat verandert niet met het winnen van een halve finale.”

“Als je de resultaten van het hele seizoen bekijkt, kan je makkelijk vaststellen dat we heel wat punten hebben weggegooid tegen mindere tegenstanders. Maar de laatste wedstrijden gaat dat beter. We zijn gaan winnen op Eupen, we hebben thuis tegen Seraing gewonnen. Laat ons hopen dat we die lijn kunnen doortrekken. We hebben in het begin van het seizoen en in januari teveel punten weggegooid.”

Volledig scherm © BELGA

“Laat ons hopen dat dat niet meer gebeurt. Anders zou dat een enorme domper zijn op de rest van ons competitieverhaal. We willen daar absoluut meestrijden tot het einde, om bij de eerste vier te zijn. Als dat uiteindelijk niet lukt, wil ik dat we daar toch alles aan gedaan hebben. Ik wil niet uitgeteld worden door bijvoorbeeld zondag punten te laten liggen tegen Zulte Waregem.”

Voor die wedstrijd is Nicolas Laforge aangeduid als scheidsrechter. Toevallig de man die vorige zondag bij de wedstrijd op Standard als VAR fungeerde en achteraf bekeken drie keer in de fout ging ten nadele van AA Gent. Laforge kwam niet tussen na een zware overtreding van Tapsoba op Hanche-Olsen, riep later de ref naar het scherm voor een onterechte uitsluiting van Odjidja en reageerde niet toen Sissako de bal met de arm uit het doel weerde.

Of Vanhaezebrouck bedenkingen heeft bij die aanduiding? “Jij stelt de vraag, ik laat jou het antwoord geven op de ondoorgrondelijke gedachtengang bij het Referee Department”, zegt Vanhaezebrouck. “Ik ga niet proberen om een antwoord te geven, want dat kan ik niet. Maar ik stel vast dat jullie de vraag stellen en dat een gewaardeerde sportcommentator zei dat hij het gevoel had dat het ‘candid camera’ was voor Gent op Standard. Ik laat jullie antwoorden, maar het feit dat je mij de vraag stelt, zegt eigenlijk al genoeg.”

Volledig scherm © Photo News