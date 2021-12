Hein Vanhaezebrouck na nederlaag in Mechelen: “Ik pak de volle verantwoordelijkheid voor de tegengoals”

Jupiler Pro LeagueDe laatste uitnederlaag van AA Gent dateerde al van 3 oktober, de Buffalo’s hadden al vijf competitieduels niet meer verloren én al vier wedstrijden op rij geen goal meer geïncasseerd. Maar al dat moois werd in Mechelen weggeblazen door Nikola Storm, die vooral Andreas Hanche-Olsen een bijzonder lastige avond bezorgde. “We hebben hem eigenlijk allemaal in de kou laten staan”, aldus Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

Het leven van een voetbalverslaggever kan hard zijn. Je schrijft een artikel over de sterkte van de defensie van AA Gent, je zet er ook nog een titel boven dat de spitsen niet langer drie keer hoeven te scoren om een wedstrijd te winnen. En bam: nog geen 24 uur later gaat datzelfde AA Gent met 4-3 onderuit op het veld van KV Mechelen. De opmars de Buffalo’s wordt meteen een halt toegeroepen.

Dat knaagde flink bij de Gentse aanvallers, die Achter de Kazerne wél efficiënt waren. Tissoudali scoorde twee keer, Depoitre maakte één goal en bracht er één aan. “Dit was de omgekeerde wereld”, zuchtte Laurent Depoitre. “Anders zijn we altijd héél solide achteraan en wordt er vooraan niet goed afgewerkt. We hadden onze opmars hier graag verder willen zetten. Dan is het een grote ontgoocheling dat je vier goals incasseert. Die goals vielen te makkelijk, tot drie keer toe op dezelfde manier.”

Hetzelfde geluid bij Tarik Tissoudali: “We hadden heel veel vertrouwen in onze verdediging, die was heel goed bezig. Als je dan zelf drie keer scoort en toch verliest, is dat frustrerend. Ik had nooit het gevoel dat we de wedstrijd niet in handen hadden, maar de tegengoals vallen te makkelijk. Ik dacht: ‘Wat gebeurt hier?’ Dit is pijnlijk.”

Zwemmende Hanche-Olsen

Gent kwam twee keer op voorsprong en maakte bij een 3-2 achterstand nog gelijk, maar uiteindelijk ging het de boot in door drie gelijkaardige acties van Nikola Storm, waarbij Andreas Hanche-Olsen er telkens belabberd uit zag. Eén keer maakte de Noor een strafschopfout, twee keer maakte Storm het zelf af. Hanche-Olsen is normaal gezien een toonbeeld van betrouwbaarheid, nooit eerder zagen we hem zwemmen zoals in Mechelen. Hein Vanhaezebrouck vond er uiteindelijk niet beter op dan hem met Okumu van plaats te wisselen om Storm af te stoppen.

Maar na het laatste fluitsignaal sloot de Gentse trainer Hanche-Olsen vaderlijk in de armen. “Andreas weet ook dat het zijn beste wedstrijd niet was”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar ik pak de volle verantwoordelijkheid voor de tegendoelpunten. Ik heb de keuzes gemaakt, ik heb de wissels gedaan, of niet gedaan, of te laat gedaan. Daar wil ik lessen uit trekken, maar mijn team moet daar ook lessen uit trekken. Het is nu heel makkelijk om Andreas af te schieten. Hij weet heel goed dat hij er niet goed uit zag. En hij weet ook dat hij die penalty nooit mag maken.”

“Maar hij heeft er altijd alleen voor gestaan. De coach had hem kunnen helpen, maar de spelers rond hem hadden hem ook beter kunnen helpen. Je weet dat Storm zijn kwaliteiten heeft, dan moet je zorgen dat er rugdekking komt. En die is er geen enkele keer geweest. We hebben Hanche-Olsen eigenlijk allemaal in de kou laten staan. Ik ben de eerste om te zeggen dat hij het veel beter had kunnen doen. Zijn aanvangspositie had om te beginnen veel beter kunnen zijn. Daar gaan we op werken, maar ik ga hem zeker niet afvallen. Hij heeft al zoveel goeie matchen gespeeld de laatste maanden. Dit was een ontgoocheling voor hem. Daar moet hij door. Maar ik heb meer verantwoordelijkheid dan hij bij wat hier is gebeurd.”

