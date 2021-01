Hein Vanhaezebrouck na amper 10 op 21 met AA Gent: “Neen, ik heb de opdracht niet onderschat”

“Neen, ik heb de opdracht niet onderschat”, vertelde Vanhaezebrouck op zijn persbabbel. “Dat we 10 op 21 pakken onder mij? (grijnst) Over punten spreken... Oké, dat is altijd delicaat. Ik zat op de bank tegen Oostende en was hier welgeteld een halve dag. Maar goed, ik pak dat er ook wel bij op de ‘rekening’. Het gaat mij niet over hoeveel punten wij halen onder mij, het gaat over AA Gent. En wat ons probleem is doorheen het jaar. Daar proberen we oplossingen voor te zoeken. We hebben stappen gezet. Wij zijn defensief veel minder kwetsbaar. Het is niet meer zo dat we elke match vijf à zes kansen weggeven. Dat is een pluspunt.”

“In de wedstrijden van voor mijn periode waren er te veel van die momenten. Alleen wil ik naar perfectie streven. Zo kunnen we meer clean sheets halen. Veel doelpunten pakken we niet, maar we scoren ook niet genoeg. We moeten progressie maken in het afwerken. Daar zijn we hard mee bezig. Op training gaan ze er gemakkelijker in dan tijdens een wedstrijd. Dat zal wel met de druk te maken hebben. Maar ook daar proberen we de spelers meer aan te laten wennen. Wat je kan in de week, dat kan je ook in het weekend. Dat willen we meegeven met de spelers. Wat druk betreft: er is geen publiek. De druk is dus veel minder dan vroeger, waar je bij een mindere actie al eens het publiek op je kap kreeg. De fans waren er ook om je te ondersteunen, en dat missen ze wel. Maar de druk valt wel mee, hé. Op basis van het klassement is er wel druk. Ik denk dat er hier áltijd druk is. Logisch ook voor een topclub.”