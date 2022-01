Hein Vanhaezebrouck moet stage hertekenen na vijf coronagevallen: “En toch gaan we hier basis leggen om erbij te geraken”

AA GentHein Vanhaezebrouck moet zijn winterstage anders invullen dan hij in gedachten had. Met vijf coronagevallen, één zieke, drie Afrika Cupgangers en een individueel trainende Odjidja ontbreekt er heel wat in het Spaanse Oliva. “En toch gaan we hier de basis leggen om erbij te geraken.” Erbij: dat betekent de top vier.

Hein Vanhaezebrouck wist vooraf dat hij Ngadeu, Tissoudali en Marreh kwijt was voor de Afrika Cup, maar de voorbije dagen kwamen daar grotere zorgen bij. Met Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Nurio, Gianni Bruno en de jonge Ibrahima Cissé bleven vijf spelers met corona in België achter. “Ik was niet helemaal verrast”, zegt Vanhaezebrouck. “Van Depoitre en Nurio wisten we al van vrijdag dat ze besmet waren. Van Cissé hadden we een vermoeden, omdat hij zelf aangaf dat hij heel ziek was, hoewel zijn test nog niet positief was. Maandagochtend was dat wel het geval. We hebben iedereen nog aan een sneltest onderworpen, daarbij bleken ook Bruno en Bolat positief. We gaan die mannen verder opvolgen, maar de kans dat één van hen ons nog achterna reist, is nihil.”

Volledig scherm © BELGA

Daar komt bij dat ook Christopher Opéri ziek thuis bleef, al gaat het bij hem niet om corona. En dan is er nog Odjidja, die in Spanje individueel aan zijn herstel werkt na een hamstringblessure. Zo blijven nog 15 fitte veldspelers en 3 doelmannen over. Je gaat je op den duur afvragen: waarom reis je dan toch af voor een stage in Spanje? “Ik zie ook dat veel andere ploegen hun stage op het laatste moment hebben afgeblazen”, aldus HVH. “Ik denk dat ze dat doen omdat ze met een aantal Covidgevallen zitten en niét omdat er in Spanje dit of dat zou zijn. Ik heb ervoor gekozen om wel op stage te gaan, omdat ik vind dat het hier veiliger is dan bij ons. We hebben hier een aparte verdieping in het hotel, we eten en we trainen apart, we proberen zoveel mogelijk interferentie te vermijden. Als je thuis blijft, is iedereen na de training weg. Dan gaan ze naar vrienden, dan gaan ze op restaurant, dan lopen ze tussen veel meer ander volk dan hier. Ik moet hier een pak spelers missen, maar dat was ook zo geweest als we in België waren gebleven.”

“We gaan de bloedwaarden van iedereen heel nauwgezet opvolgen, zodat we niemand inspanningen laten doen die ze in feite niet aankunnen. Nurio en Depoitre zullen volgend weekend normaal gezien terug kunnen aansluiten, met de andere gasten moeten we afwachten. Bolat en Bruno hadden bijvoorbeeld totaal niet verwacht dat ze positief zouden testen, die waren klaar om mee te komen. Het gaat schijnbaar om een lichtere variant, maar wel veel besmettelijker. Dan moet je er rekening mee houden dat er de volgende dagen nog gevallen kunnen bijkomen. Als dat het geval is, zullen die spelers hier apart moeten gezet worden.”

Volledig scherm © Photo News

Alles samen maakt het dat Vanhaezebrouck zijn stageplannen moest hertekenen: “We kunnen bijvoorbeeld niet 11 tegen 11 spelen, daarvoor zijn we niet met genoeg. De helft van de basisploeg is weg, om allerlei redenen. Maar je kan daar niet over blijven palaveren, het komt er nu op aan om de mannen die hier zijn zo goed mogelijk te prepareren. Ik ga mijn trainingsweek niet veranderen, we gaan het doen met de mannen die er wél zijn. Het doel van deze stage is ervoor te zorgen dat de spelers tot mei kunnen doorgaan. We strijden nog op drie fronten. In de competitie hangen we aan de trein, maar we moeten de laatste stap zetten om erbij te geraken. We zullen nog beter moeten zijn dan voor Nieuwjaar.”

Door het vertrek van Ngadeu en Tissoudali kijkt AA Gent nog uit naar versterking achteraan én vooraan, maar voorlopig ziet Vanhaezebrouck in Oliva geen nieuwe gezichten. “Met kerstdag krijg je cadeautjes, maar dat is al gepasseerd hé”, lacht HVH. “Misschien ligt er hier of daar nog een pakje in een opslagplaats, de pakjesdiensten werken niet meer perfect. Ik heb geen verwachtingen, ik ben intussen te oud om nog te staan springen voor mógelijke pakjes.”

Volledig scherm © Photo News

Lees ook.