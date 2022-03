Hein Vanhaezebrouck met vertrouwen naar duel met PAOK: “Wij denken alleen aan doorgaan”

Positief is alvast dat Vanhaezebrouck - op Jonas Malede en de langdurig geblesseerde Gianni Bruno na - iedereen ter beschikking heeft. Dat opent perspectieven. Vanhaezebrouck lijkt er dan ook een goed oog in te hebben, ook al gaat het om wedstrijden van alles of niets. “Het is voor ons al zes weken ‘do or die’”, aldus Vanhaezebrouck. “Toen we in de competitie naar Brugge moesten, was de situatie al duidelijk. Als we daar verloren, dan was het over voor play-off 1. De wedstrijd daarna was dat weer zo. En de volgende wéér. We winnen zo al zes wedstrijden op rij. In de beker verloren we thuis met 0-1 van Brugge. In Jan Breydel was het ook alles of niets, we wonnen daar met 0-3.”

“Eigenlijk is het al het hele seizoen alles of niets. In de voorrondes van de Conference League speelden we thuis 2-2 gelijk tegen Riga. In de terugwedstrijd was het alles of niets, we wonnen daar met 0-1. Tegen PAOK staan we weer in zo’n situatie. Ik heb vertrouwen in mijn spelers, die gewend zijn van alles of niets te spelen. Het hele seizoen hebben we al bewezen dat we daar goed in zijn.”

De heenwedstrijd in Thessaloniki sterkt Vanhaezebrouck in de overtuiging dat Gent kan doorstoten naar de kwartfinales. “We moesten die match niet verliezen”, vindt hij. “De goal die we tegenkregen, was vermijdbaar. 0-0 was een logische uitslag geweest. Ik moet eraan toevoegen dat we offensief niet genoeg brachten, maar dat lag niet alleen aan de offensieve spelers. Dat is de verantwoordelijkheid van heel het team. Ik verwacht dat we morgen beter doen en dat we méér gaan creëren dan in Griekenland.”

Quote We bekijken het match per match. We zullen zien hoe iedereen het doet in de match tegen PAOK, pas daarna gaan we beslissen met welke ploeg we tegen Anderlecht spelen. Hein Vanhaezebrouck

De vraag is dan maar of AA Gent zowel morgenavond als zondag op zijn sterkst kan spelen. Met andere woorden: kan dezelfde ploeg twee topwedstrijden in drie dagen aan, nadat het al 49 matchen op de teller heeft. “We zullen zien”, zegt Vanhaezebrouck. “We bekijken het match per match. We zullen zien hoe iedereen het doet in de match tegen PAOK, pas daarna gaan we beslissen met welke ploeg we tegen Anderlecht spelen. In het verleden speelden we in gelijkaardige omstandigheden al twee keer met hetzelfde team, maar soms wisselden we ook. We moeten ook afwachten of we zonder blessures uit de match tegen PAOK komen.”

Hoe dan ook is Vanhaezebrouck strijdvaardig: “We stellen ons al heel het seizoen nieuwe doelen in Europa. Ons doel is nu door te stoten naar de kwartfinales, maar we hebben ook nog onze doelen in de beker en de competitie. We spelen nog op drie fronten en we willen dat blijven doen. Het kan dat je morgenavond uitgeschakeld wordt, maar daar denken wij niet aan. Wij denken alleen aan doorgaan.”

Vanhaezebrouck rekent tegen de Grieken op de steun van de fans. “Die worden beter”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar we zitten nog niet op hetzelfde niveau als in onze gloriejaren, toen we hier de beste sfeer hadden van alle Belgische clubs. Ik herinner me hoe iedereen toen geraakt werd door de manier waarop de fans achter de ploeg stonden. Ik hoop dat we die sfeer mogen herbeleven, morgen tegen PAOK en zondag tegen Anderlecht.”

PAOK-coach Lucescu wil zich niet ingraven: "Spelen overal om te winnen" Ook Razvan Lucescu, de trainer van de huidige nummer twee in de Griekse Super League, leeft met vertrouwen naar het duel toe, maar verwacht ook een gemotiveerde thuisploeg. "Gent zal proberen om agressief te starten en met veel intensiteit te voetballen. Het zal voor ons belangrijk zijn om hierop een antwoord te hebben en de controle op de wedstrijd te behouden. Het psychologische aspect zal een grote rol spelen, denk ik. We volgen Gent al lange tijd en weten hoe het team speelt." "We hebben veel vertrouwen", vervolgde de 53-jarige Roemeen. "Het is onze mentaliteit om overal te spelen om te winnen. We wonnen dit seizoen al vele moeilijke wedstrijden."

