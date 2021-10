Hein Vanhaezebrouck kijkt uit naar topper tegen Union: “Het is aan ons om hen van hun wolk te halen”

AA GENTZondag staat in de Ghelamco Arena een onverwachte topper op het programma. AA Gent is een topclub in vorm, Union heeft zich vanuit 1B naar de kop van het klassement in 1A gepiloteerd. “Het is aan ons om hen van hun wolk te halen”, zegt Hein Vanhaezebrouck.

AA Gent ontvangt de competitieleider met vertrouwen, nadat het zijn laatste vier matchen met overtuiging won en niet één tegengoal incasseerde. “Er is nooit een probleem geweest met ons vertrouwen”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “We hebben een aantal cruciale matchen gespeeld, waarin het van moéten was. Ook in moeilijke omstandigheden, nadat we eerder hadden verloren. Dan spreek ik van de match in Riga, thuis tegen Czestochowa en tegen Club Brugge. Maar ook de jongste wedstrijden stonden we er, ook Europees. Uiteraard doet het altijd goed om een aantal matchen na mekaar te kunnen winnen, maar we hebben nooit een vertrouwensprobleem gehad.”

“We hebben wél gesukkeld met blessures, te veel op hetzelfde moment, te veel cruciale spelers in dezelfde sector. Dat heeft ons parten gespeeld, maar we hebben ook wel wat punten weggegeven door niet efficiënt genoeg te zijn. In het begin van het seizoen aan beide kanten, later vooral aan de offensieve kant. Dát is voor ons nog altijd het grootste aandachtspunt.”

AA Gent zit nog altijd dun in de verdedigers, maar nu iedereen fit is, zijn er offensieve posities die Vanhaezebrouck vier keer kan bezetten. “Dat maakt het moeilijk om keuzes te maken, zeker als er spelers zijn die het ook echt verdienen”, aldus Vanhaezebrouck. “Sommigen van hen zitten dan zelfs niet bij de selectie. Maar dat is nu eenmaal het harde bestaan van een voetballer die speelt bij een club die de ambitie heeft om bovenaan te staan. De omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat onze groep nog ruimer werd. Na het vertrek van Yaremchuk zijn we op zoek gegaan naar spelers die konden scoren, ook omdat we twijfels hadden over de aanhoudende blessures van Depoitre. Maar Laurent is terug helemaal fit en hij speelt bijna als de beste Depoitre die we gekend hebben. Dat maakt dat we heel veel spelers hebben in die sector. Maar het seizoen is lang en we spelen nog altijd op drie fronten. Voor hetzelfde geld hebben we over een maand weer een aantal afwezigen, dan zal ik blij zijn dat al die anderen er zijn.”

Toch is er een onevenwicht in de Gentse kern. Vanhaezebrouck zit namelijk dun in de verdedigers. “De jongens achteraan hebben daardoor bijna de garantie van in de selectie te zitten, terwijl anderen met lede ogen moeten toezien hoe ze er weer niet bij zijn. Maar het is aan die jongens om op training te tonen dat ze beter zijn dan degenen die wél geselecteerd waren. Sommigen hebben daartoe ook de kans gekregen in de bekerwedstrijd tegen Bilzen.”

De spoeling mag achteraan dan al dun zijn bij de Buffalo’s, defensief doen zij het goed. In de laatste 10 wedstrijden kregen zij slechts 4 doelpunten tegen, waarvan 3 strafschoppen en amper 1 veldgoal. AA Gent heeft in de Jupiler Pro League niet alleen de minste tegengoals, maar ook de minste ‘expected goals’ tegen. En volgens ‘Wyscout’ heeft AA Gent de drie beste centrale verdedigers in België. “We zijn vorig seizoen al beginnen werken aan meer defensieve stabiliteit”, zegt HVH. “We hebben daarop verder gebouwd met dezelfde jongens: Bolat, Ngadeu, Hanche-Olsen en Godeau. Maar met Okumu hebben we er een héél goeie versterking bij gekregen. Dat maakt dat we achteraan een stuk solider zijn, met Nurio die als flankspeler precies weet wat hij defensief moet doen. Het maakt dat we achteraan goed staan. In de wintermercato gaat er achteraan wel iemand bijkomen, ook omdat Ngadeu met Kameroen voor een maand of meer naar de Africa Cup trekt.”

“Maar onze defensieve stabiliteit heeft ook te maken met de rest van de ploeg. Als er vooraan goed druk wordt gezet, dan komen er minder kansen. Ze beginnen het stilaan beter en beter te begrijpen. Het is ook héél simpel: wie geen druk zet, die gaat er gewoon uit. Dat mag dan eender wie zijn. Als er één Lionel Messi in mijn team opstaat en die zegt dat hij niet meedoet aan dat druk zetten, dan ga ik meteen zeggen dat hij dat niet moet doen. Maar zo’n speler loopt niet bij ons rond en niet in héél België. Dan is er geen keuze.”

“Fysiek zijn we ook sterker dan vorig jaar. We zakken veel minder weg op het einde van een match. Dat is de verdienste van de jongens, ze hebben keihard gewerkt in de voorbereiding. Niet vergeten dat wij zondag al aan match 23 zitten. Er zijn ploegen die klagen omdat ze al aan match 15 zitten. Er zijn in Europa nog wat ploegen die één match meer gespeeld hebben dan wij, maar dat gaan er niet veel zijn. Chapeau voor mijn jongens.”

Iets meer dan vier jaar geleden joeg Hein Vanhaezebrouck Union serieus op stang. Om zijn spelers te motiveren om play-off 1 te halen, stelde hij zijn spelers de vraag wie wist waar Union SG - toen als 1B-club in play-off 2 - voor stond. “Niet één speler wist het”, aldus Vanhaezebrouck toen. In het Dudenpark repliceerden ze geprikkeld en verwezen ze naar hun rijke verleden. “Je moet een voorbeeld zoeken in de situatie waar we toen in zaten”, zegt Vanhaezebrouck nu. “Ik heb altijd heel veel respect gehad voor Union. Ik heb graag in het Dudenpark gespeeld, ik vond dat een geweldig stadion. Er hing altijd een ongelooflijke sfeer. Die is er ook nu weer. Het is een traditieclub, met enorm veel slapende aanhangers. Mensen die fan waren, maar niet gingen kijken. Ik denk dat die nu allemaal terug zijn. Ik zocht destijds gewoon naar een ploeg met ‘aanhangsels’ die mijn spelers niet kenden om het verschil tussen play-off 1 en play-off 2 duidelijk te maken. (grijnst) Mijn spelers zullen Union intussen wel allemaal kennen.”

Het geeft aan welke evolutie Union in vier jaar doorgemaakt heeft. “Het gaat snel”, aldus Vanhaezebrouck. “De buitenlandse inbreng heeft daar gezorgd voor een positieve impact. Ze zijn als een raket naar boven geschoten, met Felice Mazzu aan het roer. Een man met ervaring, die op het hoogste niveau zijn kwaliteiten al heeft bewezen. Buitenlandse inbreng kan een heel positief effect hebben, maar de ploeg die helemaal onderaan staat, heeft ook buitenlandse inbreng. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Beerschot stond vorig seizoen ook bovenaan, maar om het interessant te maken voor een Belgische club, moet die buitenlandse inbreng blijven duren.”

Volledig scherm Vanhaezebrouck schat het Union van Felice Mazzu hoog in. © Photo News

Vanhaezebrouck schat het huidige Union hoog in. “Ze hebben een beetje van alles. De drive zit erin, het vertrouwen ook. Ze hebben wel verloren in de beker, maar dat gebeurde met een groot aantal andere jongens. Zo hebben ze bewust ingezet op het kampioenschap, waar ze meestrijden voor de mooiste plaatsen. Als ze niet met hun beste elf naar Mechelen trokken, dan was dat omdat ze zondag hier bij ons hun eerste plaats willen behouden. Ze moeten enkel nog op één competitie focussen, terwijl wij op drie fronten actief blijven. Ze hebben middelen genoeg om het iedereen moeilijk te maken. Ze hebben matchen verloren die ze totaal niet verdienden te verliezen, tegen Antwerp en Club Brugge. Het wordt ook voor ons een zware tegenstander.”

Vanhaezebrouck heeft veel respect voor het spitsenduo Undav-Vanzeir. “Als je kijkt naar het aantal doelpunten dat ze gemaakt hebben en het aantal assists dat ze hebben afgeleverd, dan zijn ze gewoon de twee beste spitsen van het land. Ze zijn heel complementair, ze werken ook keihard voor het team. Mijn verdedigers gaan tegen de twee beste spitsen van het land moeten spelen, maar anderzijds gaan Vanzeir en Undav het tegen de beste verdediging van het land moeten doen. Dat zal voor hen ook een challenge zijn. Union speelt op dit moment op een wolk, het is aan ons om ze daar af te krijgen.”

