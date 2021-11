Hein Vanhaezebrouck hoopt eindelijk op een reeks: “We hebben in een moeilijk jaar het geluk dat er nog heel veel zijn die een moeilijk jaar hebben”

AA Gent Met groepswinst in de Conference League op zak, hoopt AA Gent in de competitie eindelijk een reeks neer te zetten die aansluiting geeft bij de plaatsen in play-off 1. Die reeks moet zondag ingezet worden tegen Standard. “Ik verwacht een ‘close game’. Voor hen is dit de match van de week, terwijl wij ons eerst op Anorthosis hebben moeten focussen”

Standard is weggezakt in het klassement, maar sinds Luka Elsner het roer overnam, hebben de Rouches geen wedstrijd meer verloren. “Ze hebben natuurlijk ook wat volk gemist”, haalt Vanhaezebrouck aan. “Bokadi is terug, die is toch belangrijk voor hen. Ik heb de indruk dat iedereen weer beschikbaar is. Ze hebben ook een trainerswissel gehad, dat vraagt altijd een beetje tijd. Maar tegen Eupen hebben zij een eerste keer gewonnen, waardoor ze toch vertrouwen zullen gepakt hebben. Ze hebben ook een 2-0-achterstand goedgemaakt tegen Club Brugge. Ik heb het gevoel dat er een nieuwe wind waait bij Standard en dat het geloof wel terug is. Ik verwacht me zeker niet aan een ploeg met problemen.”

Zo kan het zondag een echte topper worden in de Ghelamco Arena. “Het is altijd heel moeilijk tegen Standard”, zegt Vanhaezebrouck. “Vorig jaar hebben we heel vaak de match gedomineerd gedurende 60 minuten, maar heel vaak gingen we in het laatste halfuur onderuit. Ik herinner me twee matchen op Standard, waar we telkens tegen de gang van het spel in met 2-1 verliezen. Het is een ploeg die ervoor blijft gaan, daar gaan wij klaar voor moeten zijn. We spelen thuis, we hebben de meeste thuismatchen gewonnen, maar het zijn altijd ‘close games’. Ik verwacht nu niets anders, tegen een ploeg die zich de hele week heeft kunnen voorbereiden op deze confrontatie. Voor hen is dit de match van de week, terwijl wij ons eerst op Anorthosis hebben moeten focussen.”

Quote We werken geen goed competitie­jaar af qua resultaten, maar toch staat Anderlecht maar één puntje voor ons en Genk zelfs achter ons, zij het met evenveel punten. Zelfs Club Brugge staat nog binnen bereik. Hein Vanhaezebrouck

AA Gent heeft een reeks nodig, maar dat is al een tijdje zo. De vraag is dan maar wat dit team nodig heeft om daartoe in staat te zijn. “Iedereen is wie hij is, je gaat spelers op dat vlak moeilijk veranderen”, weet Vanhaezebrouck. “Je kan iedereen extra proberen te motiveren, maar dat is nog iets anders dan er absolute winnaars van maken. Het zit in de persoon. Je hebt er die absoluut alles willen winnen, maar je hebt er ook andere. En dat is niet alleen zo bij ons. Als je in een flow geraakt, heb je rapper het gevoel dat je ook de volgende match gaat winnen. Maar zolang het kabbelt, ga je vaak terug naar die momentjes van net niet.”

“Uiteraard zouden we graag een reeks zien, vooral in de competitie hebben we daar nood aan. We zijn op kousenvoeten dichterbij geslopen, maar het hangt allemaal dicht bij mekaar. Het is één punt verschil met plaats zes en twee met plaats twaalf. We moeten zorgen dat het geen Echternach wordt: drie punten vooruit en dan weer twee achteruit. Op die manier kom je er niet. Zeker als je slecht start, heb je een reeks nodig. Kijk naar Mechelen: héél slecht gestart, iedereen dacht al dat ze een probleem zouden krijgen. Maar dan zetten ze plots een reeks neer van 16 op 18 en zo staan ze in de eerste vier.”

Volledig scherm © Photo News

Het is nochtans het moment om wat te rapen, nu Anderlecht naar Charleroi moet en RC Genk Club Brugge bekampt. “We hebben in een moeilijk jaar het geluk dat er nog heel veel zijn die een moeilijk jaar hebben”, aldus Vanhaezebrouck. “We werken geen goed competitiejaar af qua resultaten, maar toch staat Anderlecht maar één puntje voor ons en Genk zelfs achter ons, zij het met evenveel punten. Zelfs Club Brugge staat nog binnen bereik.”

“Het zit dicht bij mekaar, op Union na. Als die de laatste twee matchen van de heenronde zouden winnen, komen ze op 40 punten. Dan moeten ze er nog 17 of 18 halen in de tweede ronde om play-off 1 te halen. Twijfel er niet aan: als Union zijn volgende twee matchen wint, zitten die zeker in play-off 1. 18 punten: dat gaan de degradatieploegen bij wijze van spreken halen in de tweede ronde. Dat betekent dat er maar drie plaatsen overblijven in play-off 1. En wij moeten zorgen dat we daarbij zijn.”

Quote Tegen Anorthosis heb ik een aantal andere jongens gezet om te zien of we wat kunnen gaan schuiven in dat drukke programma. Jammer genoeg heb ik daar niet echt een positief antwoord op gekregen. Hein Vanhaezebrouck

Dat er voldoende technische kwaliteit bij AA Gent zit, behoeft geen twijfel, maar de vraag is hoe je het weerkerend verval eruit krijgt. “Wij hebben natuurlijk een heel druk programma gehad, dat mag je niet onderschatten. We zitten zondag aan match 28, er was een tijd dat je daarmee aan het einde van de competitie zat. We roteren wel wat, maar het zijn toch vaak dezelfde jongens die terug moeten optreden. Dat is niet evident. Ook andere clubs die minder Europese matchen hebben gespeeld, betalen daar een beetje de prijs voor.”

“Antwerp is een beetje ontsnapt in de competitie, want die hebben héél veel punten gepakt tegen de gang van het spel in. Die hadden eigenlijk bij ons moeten staan. Union had nog verder weg kunnen staan. Club Brugge, Genk en wij hebben allemaal een prijs betaald voor Europees voetbal. We hebben daar allemaal een prijs voor betaald. Na Nieuwjaar komen we in een reeks zonder Europees voetbal, dan zouden we toch een inhaalbeweging moeten kunnen maken. Maar nu is het nog even doorduwen, met een drukker programma dan ooit. We spelen nu telkens maar met twee dagen ertussen. Laat ons hopen dat we niet te veel schade oplopen in die matchen. Tegen Anorthosis heb ik een aantal andere jongens gezet om te zien of we wat kunnen gaan schuiven in dat drukke programma. Jammer genoeg heb ik daar niet echt een positief antwoord op gekregen.”

De match tegen Anorthosis leverde alleszins geen bijkomende blessures op. Sven Kums is intussen ook hersteld van ziekte en wordt zondag in de selectie verwacht.

Volledig scherm © Photo News