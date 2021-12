Hein Vanhaezebrouck hoopt dat één nederlaag Gent niet uit winning mood haalt: “We kunnen ons niet te veel misstappen meer veroorloven”

Hein Vanhaezebrouck had wat mentaal oplapwerk na de nederlaag in Mechelen. Met name Andreas Hanche-Olsen speelde een heel ongelukkige wedstrijd Achter de Kazerne. “Andreas heeft nog wel momenten gehad waarop het iets minder was”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “De laatste weken was hij heel goed bezig. Hij heeft samen met Ngadeu ook de meeste matchen gespeeld. Misschien had hij ook wat nood aan rust, die we hem niet hebben kunnen geven. Dan kan je zo’n wedstrijd als in Mechelen krijgen. Dat is jammer voor hem en voor ons. Maar ik denk dat Andreas nuchter genoeg is om de zaken een plaats te geven en zich te focussen op wat nog staat te komen. Daarna krijgt hij eindelijk een week verdiende rust, die hij goed zal kunnen gebruiken.”

Volledig scherm Andreas Hanche-Olsen had de handen vol met Nikola Storm. © BELGA

“Er zijn in de match op Mechelen fouten na mekaar gemaakt, waar we beter mee om moeten gaan. Een speler staat nooit alleen op het veld. Als er één het wat moeilijker heeft, staan er nog altijd tien anderen om hem te helpen. Iedere nederlaag dient om er lessen uit te trekken en er beter van te worden. Soms moet je eens tegen de lamp lopen om de zaken weer scherp op te pikken. Wij moeten vooral weer naar de basis gaan. Een aantal zaken voerden we niet goed meer uit, daar zijn de problemen uit voortgevloeid. Het begint bij de basis. Af en toe ben je die even kwijt, dan moet je die weer opfrissen. Hopelijk pikken ze dat weer op. Dan ben je weer vertrokken voor een periode.”

Vier punten

AA Gent zette voor de wedstrijd in Mechelen een mooie reeks neer, maar de kloof met play-off 1 bedraagt na één nederlaag weer vier punten. Het geeft aan dat AA Gent zich nauwelijks nog misstappen kan veroorloven. “Toch niet teveel meer”, zegt Vanhaezebrouck. “Als je zoveel punten laat liggen in het begin, dan weet je dat je reeksen moet maken en de verliespunten moet beperken. Je kan je niet permitteren om zoals in de heenronde weer zes matchen te verliezen in de terugronde. Als je dat weer doet, geraak je niet meer waar je wil geraken.”

“Het zal wel dat we nog punten zullen verliezen, maar we moeten de schade beperken en vooral meer gaan winnen. Als we weer een reeks kunnen neerzetten, is dat verlies in Mechelen snel weer achter de rug. We moeten de draad weer oppikken en weer gaan voor een serie puntenwinst. Zeker als je zoals wij vanaf het begin moet achtervolgen. Union mag nu vier keer na mekaar verliezen, dan gaan ze nog niet uit de top vier vliegen. Als je er van in het begin bij bent zoals zij, dan kan je je veel permitteren. Maar wij zijn daarvoor te matig gestart. Wij moeten sterk eindigen.”

Volledig scherm Kan Tarik Tissoudali ook dit weekend weer juichen? © Photo News

AA Gent zat voor woensdag in een winnende flow. Dan is het maar de vraag of de spelersgroep die ene nederlaag in Mechelen kan verwerken als een ‘accident de parcours’. “De match tegen Sint-Truiden zal daar een antwoord op geven”, zegt Vanhaezebrouck. “Wij hebben het gevoel dat we in de winnende mood zitten. En we trekken wel eens matchen over de streep waarin we wat kansen weggeven, zoals in Leuven. In Mechelen had iedereen ook het gevoel dat we die match konden winnen. Mijn spitsen waren gretig, meer aanwezig, gevaarlijker ook. Ze werkten beter af, ze speelden het beter uit. Of die ene nederlaag je dan uit je ritme kan halen? Neen, als je je volgende match weer wint. Dan ben je meteen weer mee. Dat is wat we nu moeten proberen, om inderdaad het gevoel te krijgen dat we die winning moet kunnen aanhouden. Als dat niet het geval is, loop je het risico dat je weer het gevoel krijgt dat je er even uit bent. Wat dat betreft, staan we tegen Sint-Truiden voor een heel belangrijke match.”

Odjidja weer present

Vanhaezebrouck kan zaterdag opnieuw rekenen op Odjidja, die alweer twee dagen meetrainde na zijn lichte hamstringblessure. De Gentse aanvoerder maakt in elk geval weer deel uit van de wedstrijdselectie.