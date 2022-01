Hein Vanhaezebrouck hekelt gemiste kansen, maar ook ref D’Hondt: “Wij zijn geen proefkonijnen”

Is het de schuld van Lothar D’Hondt dat AA Gent verloor van Antwerp? Natuurlijk niet. De Buffalo’s begonnen te slap aan de wedstrijd en kwamen zo vroeg op achterstand. Daarna nam Gent de match wel in handen, maar de ene grote kans na de andere werd de nek omgewrongen. Speelde D’Hondt dan geen rol? Jawel, dat zeker, door de match voortdurend stil te leggen en zo het tempo uit de wedstrijd te halen. Vooral in het nadeel van de ploeg - in casu Gent - die tempo wilde maken. D’Hondt voelde de match helemaal niet aan, hij floot te pas en te onpas.

Quote Wat mij het meest gestoord heeft is de manier waarop hij zelf het spel zo vaak stillegt om eens een praatje te gaan doen met die of die. Hein Vanhaezebrouck over scheidsrechter D’Hondt

“Ik ga daar niks over zeggen”, aldus HVH, om na een diepe zucht te vervolgen: “Wat mij het meest gestoord heeft is de manier waarop hij zelf het spel zo vaak stillegt om eens een praatje te gaan doen met die of die. Hij heeft Birger Verstraete vijf keer verwittigd. Op het einde geeft hij dan geel, duidelijk ‘1, 2, 3, 4, 5!” tonend. Geef hem dan de tweede keer geel, dan gebeurt dat niet meer. Dan heb je een vlotte wedstrijd, terwijl het tempo er nu uitgehaald werd.”

Geen proefkonijnen

“Natuurlijk probeer je als tegenstander om de zaak af te breken”, toont Vanhaezebrouck begrip voor het feit dat Antwerp zijn voorsprong met alle middelen verdedigde. ”En dan steekt hij zijn uurwerk de lucht in om te tonen dat hij tijd gaat bijtellen. Tja. Dat hele geval met Verstraete alleen al heeft 2 minuten geduurd en dan komen er maar 4 minuten bij. Dat vind ik lachwekkend. Hij heeft nog niet veel topmatchen gefloten, maar in een topmatch moet je het tempo erin laten. In de opleiding wordt gezegd: ‘Als je je eerste topmatch fluit, doe het dan rustig aan. En leg het maar af en toe stil, om de controle te houden’. Wij zijn geen proefkonijnen hé, wij zijn AA Gent en Antwerp, twee grote clubs die tempo willen maken. Onderbreek het dan niet om de haverklap. Maar hij is nog jong, we moeten hem tijd geven.”

Vanhaezebrouck is evenwel niet blind voor het eigen falen. Darko Lemajic kreeg vier grote kansen, maar benutte er niet één. Invaller Gianni Bruno had de bal op het einde maar binnen te leggen, maar hij besloot onbegrijpelijk naast. “Er was ook die geweldige trap van Castro-Montes, die waarschijnlijk maar twee keepers in België er gaan uithalen”, aldus Vanhaezebrouck. “En daar is Butez er één van. Maar op al die andere grote kansen die we gehad hebben, heeft hij zelfs niks meer moeten doen. Zo laat je punten liggen. En als je dat zoals in ons geval al heel vaak hebt gedaan, dan wordt het heel moeilijk om er vooraan bij te kruipen. Al die mannen hebben in het verleden wél veel gescoord, maar bij Gent is er méér druk en mínder ruimte dan ze bij hun vorige clubs gewend waren. Dan moet je laten zien dat je het ook aan een hogere beslissingssnelheid kan afmaken.”

Quote We hebben nog één dag. Ga je mee helpen zoeken, Rudy? Vanhaezebrouck tegen onze journalist op de vraag of er nog versterking komt

Bij afwezigheid van Tissoudali en Depoitre koos Vanhaezebrouck de vorige matchen voor Gianni Bruno als diepe spits, maar tegen Antwerp gaf hij de voorkeur aan Darko Lemajic. “Ik vond Gianni de vorige match niet goed”, aldus HVH. “Je kan je bij ons niet permitteren om twee mindere matchen te spelen. Bij hun vorige clubs misschien wel, maar bij AA Gent ligt de lat hoog. Dan treedt meteen de concurrentie aan.”

Tissoudali komt na de uitschakeling van Marokko terug van de Afrika Cup, Depoitre blijft ook voor de volgende matchen onzeker. De vraag is dan maar of AA Gent vooraan geen kwaliteitsinjectie nodig heeft, Vanhaezebrouck grijnst: “We hebben nog één dag. Ga je mee helpen zoeken, Rudy?”.

