Hein Vanhaezebrouck heeft geen begrip voor de woorden van Wesley Hoedt: “Een gebrek aan respect”

Hein Vanhaezebrouck kwam tijdens zijn persconferentie voor de match tegen Cercle Brugge nog even terug op de match tegen Anderlecht. “In de positie waarin wij staan, is ieder punt belangrijk”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar we moeten ook realist blijven: Anderlecht kon op de tweede plaats komen. De laatste tijd winnen ze vaker, er zit vertrouwen in dat elftal. Wij zijn met te veel respect begonnen, we hebben grotendeels de bal aan de tegenstander moeten laten. Als ik de percentages balbezit zie, dan is dat onnoemelijk laag naar onze normen. Dat heeft ook te maken met het elftal dat bij ons op het veld stond. Mede door de afwezigen konden we niet onze stempel drukken. Als je dan in zulke wedstrijd een punt haalt, moet je daar realistisch gezien mee kunnen leven. Ook al hadden wij de betere mogelijkheden en ook al hadden wij daar misschien meer moeten kunnen uithalen.”

“Maar ik ben nu eenmaal niet een coach die zo denkt. Moest mijn goeie vriend José Mourinho hier zitten, dan zou hij zeggen dat er maar één ploeg verdiende om te winnen en dat dat AA Gent was. Want wij hebben drie, vier grote mogelijkheden laten liggen en de tegenstander heeft bijna geen kansen gekregen. Maar ik redeneer vanuit een ander oogpunt. Daarom vind ik ook dat we die wedstrijd niet hadden moeten verliezen. Als sommige spelers van Anderlecht zeggen dat het 3-1 of 4-1 moest zijn, dan moeten ze mij eens die vier kansen laten zien waaruit zij gescoord gingen hebben.”

Met name Wesley Hoedt verkondigde: ‘Wij kwamen om te winnen, maar Gent kwam niet om te voetballen’. “Dat begrijp ik niet”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Helemaal niet zelfs. Ik vind dit ook een gebrek aan respect naar mijn team toe. Ik zou zeggen tegen Wesley: ‘Zorg dat het iedere week zo is hé’. Want als ik kijk naar een aantal matchen die hij al gespeeld heeft, dan kan ik de bal meer dan één keer terugkaatsen.”

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © BELGA

Vanhaezebrouck gaf donderdag na de match al aan dat het niet de bedoeling was om zo afwachtend te voetballen. Maar dát AA Gent door zijn compacte spel en de beperking van de ruimtes bij machte was om de tegenstander het voetballen te beletten, is wel iets wat je als coach mee kan nemen naar delen van bepaalde matchen. “Dat was ook wel voorbereid”, zegt HVH. “Gezien de vele wedstrijden die wij al gespeeld hadden, ging ik er vanuit dat wij niet in staat zouden zijn om 90 minuten dominant of met hoge pressing te spelen. Wij hadden ons dus ook wel voorbereid op een laag blok en een goeie organisatie. Wij kunnen dat. Een pluim voor de manier waarop wij verdedigd hebben. Maar het was niet de bedoeling om dat vanaf minuut één te gaan toepassen. Dat was ook héél duidelijk gezegd.”

Watervaleffect

“Daar is maar één uitleg voor: respect. Zelfs bij Laurent Depoitre, die toch al wat watertjes doorzwommen heeft. Ook hij kroop laag terug in de zones van de middenvelders, in plaats van druk op de verdedigers te zetten. Met zijn ervaring zou hij de ploeg vooruit moeten schreeuwen, maar dat gebeurde veel te weinig. Dat geeft een watervaleffect: als de ene het niet doet, zakken de tweede en de derde ook automatisch terug. Dat is een cascade die je alleen kan vermijden door aan de oorsprong te anticiperen.”

Niet alleen voetballend, maar ook qua mentaliteit heeft AA Gent daar Odjidja gemist. Die laat zich nooit uit zijn lood slaan door de omstandigheden of de tegenstander. “Over Odjidja kan je héél veel dingen zeggen”, beaamt Vanhaezebrouck. “Hij is een speler die heel belangrijk is. Die dat niet altijd brengt, dat weet hij ook wel, maar die dit seizoen heel goed bezig was. Hij had een goeie voorbereiding doorgemaakt, hij kon in het begin ook alle matchen spelen. Hij was ook héél belangrijk, met zijn kracht, zijn schwung, zijn vista en zijn inventiviteit. Hij is één van de weinige spelers die plots een bal speelt die een andere niet kan geven. En zodoende dat het geen verrassing is voor zijn medespelers. We hebben er nog die verrassende dingen doen, maar het zijn dan vaak onze eigen spelers die meer verrast worden dan de tegenstander. Bij Vadis wordt het verwacht, maar het gaat snéller dan verwacht. Daar missen we hem in.”

Volledig scherm Vadis Odjidja © Photo News

“Vadis is ook iemand die al eens een keer de rest op zijn plaats durft te zetten. Als ik nu zie hoe stil het bij ons is en hoe ‘gentle’ ze allemaal met mekaar omgaan... Er zijn momenten dat je moet reageren van binnen de ploeg, het kan niet altijd van langs de kant komen. Als het altijd de trainer is die ergens op zit te hameren, is dat voor de spelers niet makkelijk te verteren. Dat zou makkelijker zijn als ze mekaar wat meer zouden becommentariëren. Ik kijk uit naar de terugkeer van Vadis, maar dat zal ten vroegste volgende week tegen Famagusta het geval zijn.”

Vanhaezebrouck is overigens scherp voor Alessio Castro-Montes, die hij op Anderlecht naar de kant haalde. “Ik was niet tevreden over heel zijn wedstrijd”, zegt HVH. “Buiten het mooie doelpunt dat hij gemaakt heeft, heeft hij heel weinig gebracht. Vooral defensief heeft hij gewoon zijn taak niet vervuld. Hij lag aan de basis van heel veel problemen in de eerste helft. Ik heb hem daar ook op gewezen tijdens de rust: geen omschakeling, altijd wachten en blijven staan. Waardoor Hanche-Olsen in de eerste helft constant in een twee-tegen-één situatie terecht kwam. En bij die penalty van Anderlecht gebeurt het weer: we verliezen de bal en er is weer geen onmiddellijke omschakeling. Zijn rechtstreekse tegenstander schakelt wel meteen, Alessio is gewoon te laat.”

“Ik was echt niet tevreden over zijn wedstrijd, dat wordt ook gestaafd door de beelden die we intussen herbekeken hebben”, aldus Vanhaezebrouck. “Alessio moet véél beter kunnen. Hij is een speler met héél veel kwaliteiten, vooral aan de bal. De goal die hij maakt: daar zijn er weinigen toe in staat. Een fantastische actie, een heel snelle dribbel, rechts-links. En hij kan trappen met links en rechts, dat is een geweldig wapen. Maar in het moderne voetbal moet je ook omschakelen. Als hij ambitie heeft om naar een grotere competitie te gaan of zelfs hier bij AA Gent een belangrijke rol te spelen, dan moet hij daar stappen zetten. Sommigen spreken zelfs van de Rode Duivels. Ik kan u verzekeren dat dát punt alleszins veel beter zal moeten worden, want ik vrees dat Martínez daar ook naar kijkt. Als dat niet verbetert, blijft het bij een droom.”

Volledig scherm Alessio Castro-Montes © Photo News

Vanhaezebrouck ziet zijn ziekenboeg vol lopen in de aanloop naar het duel met Cercle Brugge. Odjidja, Hjulsager, Bruno, Nurio, Okumu en Malede ontbraken al op Anderlecht. Tijdens die match moesten ook Depoitre en Owusu geblesseerd naar de kant. Vrijdag stelde de coach van AA Gent ook nog eens vast dat Samoise hinder ondervindt van een trap én dat Tissoudali tijdens de training voortijdig moest afhaken.

“Dat is veel hé”, zegt Vanhaezebrouck. “Je stelt een kern samen om gewapend te zijn voor drie fronten, dan kies je er niet voor om zo’n lange lijst met afwezigen te hebben. Maar als je zoveel wedstrijden moet spelen als wij, weet je dat dit kan gebeuren. We zijn vrij goed gewapend, maar niet perfect. Alleen offensief beschikken we over heel veel opties, maar in andere sectoren is dat niet het geval. Defensief en nu zelfs ook op het middenveld wordt het toch krapjes. Bij Depoitre en Owusu zou het nog kunnen meevallen, maar het wordt echt limiet. Het heeft weinig zin om iemand te brengen die 60 of 70% is. Ook Sven Kums is overigens nog niet helemaal zorgenvrij, daarom startte hij ook op de bank op Anderlecht.”

Het wordt puzzelen, zondag tegen Cercle, want het is nog niet duidelijk of Giorgi Chakvetadze al een tweede wedstrijd in vier dagen aankan. Hein Vanhaezbrouck verplichtte de Georgiër donderdag op Anderlecht om op de linkerkant als een moderne voetballer - met niet alleen oog voor de aanval - te spelen. “Ik ben tevreden over de prestatie en het engagement van Giorgi”, zegt Vanhaezebrouck. “Ik vond dat hij tevéél moest verdedigen. Dat had voor een groot deel te maken met het team, dat veel te ver achteruit kroop. Als je topmatchen speelt, moet je zelf je verantwoordelijkheid pakken. Dan kan je niet iedereen terugroepen om rond u een klein fortje te bouwen en zelf comfortabel te zijn. Dat gebeurde te vaak. Giorgi heeft dan nog niet de ervaring om zelf hoger te kunnen gaan. Het siert hem dat hij vanuit zichzelf defensief werk deed, terwijl hij niet iedere keer achter die flankspeler aan had moeten hollen. Als hij zo laag moet gaan voetballen, verlies je van zijn rendement. Giorgi zat in de tweede helft door zijn beste krachten heen, maar dat is niet onlogisch. We zullen moeten zien in hoeverre hij gerecupereerd is om eventueel weer te starten.”

Finale WK wielrennen

AA Gent speelt zondag om 16 uur, op een moment dat het WK wielrennen zijn ontknoping nadert. “Ik denk dat de kalender van dat WK nog niet was opgemaakt toen in juni de voetbalkalender werd opgemaakt”, zegt Vanhaezebrouck cynisch. “Ook in augustus, toen de concrete data en wedstrijduren werden opgesteld, zal men nog niet geweten hebben dat er in Leuven een WK gereden wordt in september. Als je een match plant om 16 uur, in volle finale van het WK, hoe gek klinkt dat? Ik had nog gedacht dat we om 13 uur, 18 uur of 20 uur zouden spelen, maar neen: om 16 uur! Moest het alleen voor de supporters zijn, dan zou ik voorstellen om het WK op ons grote scherm uit te zenden tijdens de match. (grijnst) Alleen heb ik schrik dat bepaalde van mijn spelers dan ook beginnen kijken naar de koers.”

Volledig scherm © BELGA