Hein Vanhaezebrouck heeft bedenkingen bij vijf wissels: “Geef ons dan ook selectie van 23"

Nu de Pro League boetes invoert voor te fel geknuffel na een doelpunt, vindt Yves Vanderhaeghe dat men de competitie beter zou stilleggen. “Dat is een reactie van Yves op zijn Vanhaezbroucks”, reageert HVH. “Maar ik snap hem wel ergens. Voetbal is emotie. En feit is dat al die spelers getest zijn. Het risico op overdracht is daardoor klein. Anderzijds begrijp ik ook dat mensen die niet voetbalminded zijn dat niet snappen. Iemand die nooit gevoetbald heeft, gaat het daar moeilijk mee hebben, wetende wat de beperkingen zijn voor iedereen van ons. Maar die beperkingen bestaan ook voor de voetballers in hun privéleven. Daar wordt ook niet geknuffeld. We houden ons perfect aan de regels. Er zijn altijd een aantal uitzonderingen die moeten tonen dat ze de andere kant kennen, maar dat betreur ik uiteraard.”

“Oké, als men van dat knuffelen een item maakt, dan moeten wij ons daaraan aanpassen. Maar het is spijtig, ook voor de kijker thuis. Dat vieren als je een doelpunt maakt, is deel van het spel. (grijnst) Als ik hoor wat de boetes allemaal zijn, moeten we er misschien aan gaan denken om wat minder te scoren om de risico’s op boetes te vermijden. Het is niet evident, want het is eigen aan sport. Hoeveel van jullie hebben mekaar niet rond de nek gevlogen, toen Tia Hellebaut over 2m05 ging? Ik heb mijn huis toen rondgesprongen als een halve zot. Dat zijn momenten waar je kippenvel van krijgt. Sport is emotie, niet alleen in het voetbal. Dat hoort er nu eenmaal bij. Als dat nu allemaal weg moet, gaan we proberen ons aan de regels te houden. En als dat niet lukt, zullen we moeten betalen.”

Volledig scherm © Photo News

“Er zijn mensen die die emoties in de sport blijkbaar niet kunnen plaatsen. Ik herinner me nog de eerste weken van de heropstart in Duitsland en Engeland. De viering van een doelpunt was toen ongelooflijk artificieel, ook door de lege stadions. De spelers waren dat niet gewoon, het niveau was er ook naar. Het waren trainingsmatchen, bij manier van spreken. Intussen zijn de spelers dat gewoon geworden. Er is weer strijd, er is weer volle overgave. De emotie zit er terug in. Er is terug discussie. Knuffelen wordt nu bestraft, maar wat als je in een discussie kop tegen kop gaat staan? Gaan ze dan ook boetes geven? En gaan ze de arbiter ook een boete geven, als die te dicht bij de spelers gaat staan? Als er geen contacten meer mogen zijn, dan houdt het voetbal in se op. Want voetbal is een contactsport. Maar kijk: mensen hebben blijkbaar geklaagd. En dan voelt de politiek zich verplicht om te ageren. Voilà, dat hebben ze gedaan.”

Vanhaezebrouck juicht de vervroegde invoering van de vijf wissels wel toe. “Ik vind het fantastisch dat ze dat nu al invoeren, maar ik zou dan ook een oproep willen doen om vijf mensen te mogen laten opwarmen, in plaats van de drie van nu”, zegt hij. “In bepaalde competities mag je dan ook een wedstrijdselectie van 23 spelers gebruiken, waardoor je iets meer kan kiezen. Dat is een vraag die veel buitenlandse coaches al jaren stellen. Het zwaarste voor een coach is 18 spelers te moeten selecteren en fitte jongens in de tribune te moeten zetten.”

Volledig scherm © BELGA

“In bijna iedere grote competitie mag je intussen 23 spelers op het blad zetten. Zeker nu je er vijf mag wisselen, zou dat een meerwaarde betekenen, omdat je dan bijna alle posities dubbel hebt. Als je er maar 18 mag selecteren, heb je 6 veldspelers op de bank. Dat betekent dat je ze bijna allemaal moet gebruiken, als je vijf keer wil wisselen. Maar soms heb je 3 verdedigers op de bank, 2 middenvelders en 1 spits, terwijl je in die wedstrijd net meerdere spitsen wil inbrengen. Met een ruimere selectie kan je die vijf wissels altijd toepassen op de posities waar je in die bepaalde match nood aan hebt. Vandaar dat ik ervoor pleit om 23 spelers op de ‘feuille’ te mogen zetten.”

“Ik pleit er tegelijk ook voor om ons met vijf te mogen opwarmen, desnoods achter de doelen, zoals men dat in het buitenland ook doet in bepaalde competities. Vijf spelers van de thuisploeg aan de ene kant, vijf van de bezoekers aan de andere kant. Dan zit je niet in elkaars weg. Als je er vijf mag inbrengen, moet je ook met vijf kunnen opwarmen.”

Volledig scherm © Photo News