Hein Vanhaezebrouck geeft zijn eerste interview als coach van AA Gent: “Mensen gelukkig maken, daar doe ik het voor”

AA GentSinds hij in december 2020 het roer overnam, loodste Hein Vanhaezebrouck (57) AA Gent terug op het goede spoor. Individuele interviews hield hij al die tijd af, tot deze week onder de Spaanse zon. Zet u schrap, want HVH gaat geen enkel thema uit de weg. Over het teveel aan spitsen, zijn aflopend contract en de Gouden Schoen.