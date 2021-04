Hein Vanhaezebrouck gaat voor het hoogste in play-off 2: “Geen probleem als je ons favoriet noemt”

4-0 tegen Charleroi, 2-7 op het veld van Zulte Waregem: AA Gent sloot de reguliere competitie af met een boost richting play-off 2, met een ticket voor de Conference League als inzet. “We leven al veel langer dan de voorbije week naar de play-offs toe”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Dat doen we al vanaf het moment dat ik hier gekomen ben. Liefst play-off 1, maar als dat niet lukte, toch play-off 2. We zetten al een hele tijd passen vooruit. We halen een beter niveau en betere cijfers op diverse vlakken. Om de één of andere reden konden we de sprong nooit helemaal maken, maar we bleven er wel altijd wel kort bij.”

“Na de laatste speeldag stonden we plots zevende. De beste positie van het seizoen, met weinig afstand naar de ploegen die voor ons staan. Er is geen onoverbrugbare kloof, zoals in play-off 1. Dat komt omdat we stap per stap dichter naar de topposities toe gekropen zijn. Na Waregem werden we eventjes opgeschrikt door Covid in de omkadering, maar de voorbije week hebben we de draad weer opgepikt en ons goed voorbereid op de eerste wedstrijd van de play-offs.”

De ambitie is duidelijk: AA Gent wil play-off 2 winnen. “Wij zijn er klaar voor”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar dat zijn Mechelen, Standard en Oostende ook. Het zijn vier ploegen die aan mekaar gewaagd zijn. Dat is ook gebleken in de reguliere competitie, al heeft Mechelen daar in de onderlinge duels wat minder punten gepakt. Maar als je kijkt naar het parcours dat Mechelen afgelegd heeft op het einde van de competitie, liggen ze toch in de buurt van alle andere. Kijk naar de onderlinge resultaten: er was alleen een 0-4 van Standard op Mechelen, maar voor de rest waren er onderling veel gelijke spelen of wedstrijden die gewonnen werden met één doelpunt verschil. Het is onvoorspelbaar, maar Oostende heeft wel het voordeel dat zij op kop mogen beginnen. In een competitie waar het héél close is, vind ik dat wel een belangrijk voordeel.”

De elf goals in de laatste twee competitiewedstrijden hebben AA Gent deugd gedaan. “Dat geeft vertrouwen”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar je moet alles weten te kaderen. Ik heb er geen probleem mee dat we daardoor een goed gevoel krijgen en dat we denken dat dit een geweldige prestatie was. Maar je moet beseffen dat de komende tegenstanders een stuk beter zullen zijn dan die laatste twee waartegen we gespeeld hebben. Charleroi en Zulte Waregem zijn gebroken na de 3-0. Nu gaan we een minicompetitie spelen waarin geen enkele ploeg zal kraken. Geen enkele ploeg zal opgeven na één wedstrijd, daarvoor staan we allemaal veel te dicht bij elkaar. We spelen tegen sterkere teams, die ervoor zullen blijven gaan, los van de tussenstanden. Als we ervan uitgaan dat we een wereldprestatie hebben geleverd in de laatste twee wedstrijden, dan gaan we zien wat die wereldprestatie waard is tegen Mechelen, Standard en Oostende.”

Vanhaezebrouck kan beschikken over een ruime selectie, want alleen Chakvetadze en Nurio zijn onbeschikbaar. “Ik kan niet iedereen bij de selectie nemen, want we hebben op dit moment te veel fitte spelers”, zegt Vanhaezebrouck. “Met de jongeren zijn we bezig aan een project voor volgend seizoen, dat krijgt wat hen betreft de voorrang op de wedstrijden die er nu aankomen.”

Keuzes moest Vanhaezebrouck eerder al maken. Zo kwamen Sven Kums en Niklas Dorsch in de wedstrijd op Zulte Waregem niet verder dan een zitje op de invallersbank. Vooral in het geval van Kums lijkt dat niet evident, want Vanhaezebrouck bouwde in het verleden toch een zekere band op met de gewezen Gouden Schoen. “Maar dat is niet moeilijk voor mij”, luidt het. “Nu bijna iedereen fit is, moet ik keuzes maken. Als je dan een team hebt dat twee keer wint... Voor de eerste wedstrijd was Sven geschorst, dan laat je in de tweede wedstrijd het winnende team staan. Als die dan weer overtuigend winnen, is het moeilijk om plots weer te gaan wisselen.”

Volledig scherm © BELGA

“Maar we weten maar al te goed dat Sven ook heel belangrijk is”, benadrukt HVH. “Hij is op zijn minst even goed als de jongens die op het veld staan. Misschien zelfs beter. Maar soms durf je het al eens aan om een betere speler op de bank te laten starten. Als het dan iets minder loopt, kan je nog altijd iemand inbrengen. De matchen gaan mekaar snel opvolgen, wat maakt dat we iedereen nodig gaan hebben. Er is niet alleen Sven. Ook Dorsch en Marreh hebben al laten zien dat zij heel belangrijk kunnen zijn voor het elftal.”

“Dat is een luxeprobleem voor een coach, maar dat is zuur voor een speler. Zeker als je de standing, de ervaring en de leeftijd hebt van Kums. Maar Sven gaat op een gegeven moment terugkomen. Het is aan hem om de huidige situatie te gebruiken als extra motivatie en zijn beste niveau te halen. Als het moment komt, moet hij dat dan ook laten zien. Een speler van 18 die het goed doet, is voor mij niet anders dan één van 32 jaar die het goed doet. Dan ga ik de keuze niet laten afhangen van wie ik langer of beter ken, of wie ouder of jonger is.”

Niklas Dorsch heeft het allicht niet makkelijk met zijn invallersstatuut, nadat hij onlangs nog schitterde met de Duitse Mannschaft op het EK U21. “Maar ook hij snapt het wel”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik heb dat met hem ook al doorgenomen. Niklas is een jongen met heel veel kwaliteiten en heel veel ambitie. Er is ook interesse voor hem. Hij speelt bij de nationale ploeg van de beloften van Duitsland. Sorry, dat is geen klein land. Als je daarbij zijn prestaties bij ons ziet, is het normaal dat er interesse is. Het is een speler met kwaliteiten, hij moet van ons absoluut niet weg. Maar als de ambitie er is bij hem én er is een serieus bod van een heel interessante club, dan moeten wij daar als club ook rekening mee houden. Ik heb nog nooit iemand tegengehouden die een geweldige stap kan zetten. We gaan hem niet laten vertrekken voor een appel en een ei, dan is het beter dat wij hem houden. Hij weet hoe ik daarover denk. Dat verandert voor hem niks aan de zaak: hij moet zich iedere training en iedere wedstrijd gooien. Zolang hij hier is, is hij een speler van AA Gent, die zich ten dienste moet stellen van de club. Dat doet hij ook, we zullen na het seizoen wel zien wat er gaat gebeuren.”

“Niklas is iemand die bij ons altijd zou kunnen spelen, maar we hebben heel veel keuze en heel veel kwaliteit. We zouden perfect een middenveld kunnen zetten met Marreh, Kums en Dorsch. Dat zou een prima middenveld zijn, op zijn minst even goed als wat er nu staat. Ik vind ze alledrie héél goeie spelers. Dat is een luxe. Het is moeilijk voor die jongens dat ze op de bank zitten, maar ze moeten zorgen dat ze iets extra’s kunnen brengen als ze inkomen. Dat is de sterkte van een ruime kern.”

Die weelde geeft aan dat AA Gent zich favoriet mag noemen voor play-off 2. Geen enkele andere ploeg kan zeggen dat ze drie zulke spelers achter de hand hebben. “Oké, maar dat is één sector”, zegt Vanhaezebrouck. “We hebben niet overal die luxe. Ik kan niet zomaar elf anderen gaan zetten. Wie gaat bijvoorbeeld Yaremchuk vervangen? We hebben Depoitre, maar die sukkelt af en toe, hij kan niet altijd alles meedoen op training. Laurent geeft zich altijd als hij fit is, maar hij is ook nog een beetje op zoek naar zijn beste vorm. Een doelpuntenmaker als Yaremchuk kan je moeilijk vervangen.”

“Als je ons favoriet wil noemen, heb ik daar geen probleem mee. Maar we hebben nooit hoger gestaan dan de zevende plaats. Oostende en Standard hebben bij de eerste vier gestaan. Mechelen niet, die komen van nog lager dan wij. Maar Standard heeft de bekerfinale gehaald, ze hebben ook de meeste punten gepakt in de onderlinge duels tussen de vier teams. Dat wil ook iets zeggen. Alle vier hebben ze een behoorlijk seizoenseinde gespeeld. Nogmaals: als je ons favoriet wil noemen, ga ik dat niet ontkennen. Maar ik denk dat er vier favorieten zijn en dat ik liever in de positie van Oostende had gestaan, met een paar punten voorsprong op de rest. Nu moeten we minstens drie punten inhalen om Oostende voorbij te steken, in máár zes wedstrijden.”

Volledig scherm © BELGA