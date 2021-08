Hein Vanhaezebrouck eist meer efficiëntie: “Cijfers tonen dat ons voetbal bij de besten is”

“We zijn naar hier gekomen om ons te kwalificeren”, zegt Vanhaezebrouck. “Met een 2-2 gelijkspel thuis was dat vroeger moeilijker geweest. We moeten nog altijd winnen. Maar met een gelijkspel na 90 minuten maken we nog altijd kans op kwalificatie via verlengingen of strafschoppen. Vroeger zouden we er met 0-0 of 1-1 uit gelegen hebben, nu de tegengoals niet meer dubbel tellen is dat niet meer het geval. We gaan er alles aan doen om verder te gaan.”

De les die Vanhaezebrouck heeft getrokken uit de heenwedstrijd tegen Riga, geldt ook voor de voorbije competitieduels: “Wij moeten veel efficiënter omgaan met onze doelpogingen. We kennen het gevaar Riga op stilstaande fases, dat gaan we voor de match nog wel eens herhalen. Maar wij moeten vooral efficiënter zijn, zowel offensief als defensief. We hebben achterin al iets teveel fouten gemaakt. Vooral in de heenwedstrijd tegen Riga hebben we een paar vermijdbare doelpunten geslikt. Dat moeten we hier vermijden. Betekent dit dat we absoluut de nul moeten houden? Neen, want ik denk dat wij in staat zijn om meer dan één keer te scoren. Maar het zou aangenaam zijn om de nul te houden, want dan ben je een serieuze stap vooruit.”

“De basis is er bij ons”, aldus Vanhaezebrouck. “Als je kijkt naar de cijfers, dan zijn wij by far de ploeg met het beste verschil tussen eigen doelpogingen en doelpogingen tegen. Wij tellen 56 shots na 3 wedstrijden, we kregen er maar 24 tegen. Wij hebben een positief saldo van plus 32, terwijl de tweede in onze competitie maar een positief saldo van plus 16. Dat is de helft. En toch staan we laatste. Dat heeft niets met ons voetbal te maken, dat heeft niets met rotatie te maken, dat heeft puur en alleen met efficiëntie te maken. Met onze cijfers moet je nu zes punten of meer hebben. Hadden wij een behoorlijke efficiëntie aan de dag gelegd, dan hadden we nu in een heel andere situatie gezeten. Die cijfers zeggen dat Gent het in die drie competitiewedstrijden qua voetbal het best gedaan heeft. We hebben na Genk het meeste aantal doelpogingen ondernomen.”

“Onze offensieve efficiëntie moet niet alleen van de offensieve mensen komen. Middenvelders die vanaf de backlijn een meter over shotten, dat kan ook beter hé. En dat geldt ook voor mijn verdedigers, op stilstaande fases. Als zij daar een kopkans krijgen, mag die ook tussen de palen komen. De efficiëntie moet in onze totaliteit omhoog. Ook defensief moet het beter: van de weinige doelpogingen die we toestaan, zijn er teveel die op doel komen. Ook dat moet beter.”

Als Gent op zijn kwaliteiten speelt, moet het in staat zijn om Riga FS te elimineren. “Maar voetbal is de enige sport waar ‘verdiend’ niet bestaat”, haalt Vanhaezebrouck aan. “Als in het volleybal één ploeg beter is dan de andere, dan gaat die ene altijd door. Daar is geen interactie, iedereen zit aan zijn kant van het net. Voetbal is de enige sport waarin je bekerstories ziet, waarbij derdeklassers eersteklassers uitschakelen. In basketbal krijgt een derdeklasser een toegift tegen een eersteklasser, omdat het anders onmogelijk is. Of je in voetbal beter bent, of meer kwaliteit in je selectie hebt, is nooit een garantie dat het lukt. Riga heeft ook mogelijkheden om ons pijn te doen. We hebben nog niet alles gezien van die ploeg, want ze hebben heel veel power en heel veel geweld in de lucht. Daar moeten we ook voor oppassen, want misschien gaan ze thuis meer stilstaande fasen afdwingen. Dan wordt het telkens opletten.”