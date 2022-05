Hein Vanhaezebrouck countert geruchten over Antwerp: “Contacten? Niet bij mij”

AA GentHein Vanhaezebrouck trekt zondag met AA Gent voor zijn 59ste match van het seizoen naar Genk, waar de Buffalo’s zich kunnen verzekeren van de eindzege in de Europe Play-offs. De contractbesprekingen met AA Gent slepen aan, maar Vanhaezebrouck countert in elk geval de geruchten over contacten met Antwerp.

Hein Vanhaezebrouck recupereert voor de match op Genk Samoise en Torunarigha. De coach van AA Gent laat geen twijfels bestaan over de intenties van de Buffalo’s, ondanks het feit dat zij met de bekerwinst al een hoog Europees ticket op zak hebben. “We hebben nog twee matchen om het af te maken”, aldus Vanhaezebrouck. “Wij focussen op onszelf, we moeten zorgen dat we zelf goed genoeg zijn om een goed resultaat te halen.”

“De wedstrijd in Mechelen heeft ons wel geleerd dat het niet makkelijk is in play-off 2. Iedereen gaat er vol voor. De eerste match tegen Genk was een heel rare wedstrijd. Men heeft daar iets anders van gemaakt door een onnodige uitsluiting van Odjidja voor rust. Maar in alle wedstrijden daarna hebben we gedaan wat we moesten doen.”

Gent speelt zondag zijn 59ste match van het seizoen. Hoe fris zijn jouw spelers nog?

“Frisheid gaat over heel veel dingen: fysiek, gezondheid, maar ook mentaal. Als je zoveel matchen speelt, moet je je iedere keer weer opladen voor een nieuwe partij. Maar als je kijkt welk parcours we hebben neergezet na januari, dan zijn we bij de besten van de klas. Je mag er nog die match tegen Genk bij rekenen, waar we weer met tien werden gezet. We hebben ook daarvoor een paar keer meegemaakt, met goed resultaat. Er is vanalles gepoogd om ons uit onze flow te krijgen, maar dat is niet gelukt als je ziet hoeveel punten wij gepakt hebben na onze dramatische januarimaand. We hebben Club Brugge twee keer geklopt, bij hen thuis dan nog.”

“Dan kan je alleen maar trots zijn op al die gasten die dat gedaan hebben. Het is voor iedereen anders, maar er zijn jongens die heel veel matchen gespeeld hebben en die daar heel goed mee om zijn gegaan. De twee namen die me dan meteen door het hoofd schieten, zijn die van Ngadeu en Kums. De twee oudsten van de groep. Chapeau voor hen, dat zij die drive nog altijd kunnen brengen. Als je heel veel matchen kunt afwerken en toch keer op keer die prestaties blijft leveren, dan is dat een teken dat je absoluut topniveau aankan. Tussen de 50 en de 60 matchen op niveau spelen, is niet iedereen gegeven. Maar als je bij een topclub speelt, wordt dat wel van je verwacht. Gerrard en Lampard speelden destijds 60 matchen op een seizoen en ze waren iedere keer ook nog eens de beste. Dat zijn de jongens waarvan je weet dat je er jaar in, jaar uit op kan rekenen.”

Quote Ngadeu en Kums bewijzen elke keer weer dat zij absoluut topniveau aankunnen Hein Vanhaezebrouck

In de heenwedstrijd vond assistent-coach Riddersholm het nodig om de scheidsrechter te gaan inlichten over het feit dat je na je uitsluiting in de kleedkamer kwam. Een reden om het Genk zondag niet te gunnen?

“Dat was ik al bijna weer vergeten. Het speelt helemaal niet mee. Ik zou niet weten waarom wij het Genk moeten gunnen. We hebben het Charleroi en Mechelen ook niet gegund. Ik had het ze uiteindelijk alledrie wel gegund, maar ik gun het nog liefst aan onszelf. Wij gaan proberen om de vijfde plaats te veroveren. En oké: daar gaan ze in play-off 1 blij mee zijn. Maar wij zien onszelf als een topploeg en we willen aantonen dat we als beste kunnen eindigen in play-off 2.”

Als jullie het halen is Antwerp daarmee gediend. De voorbije week waren er allerlei signalen dat ze jou naar daar willen halen. Volgens sommigen zouden er zelfs contacten geweest zijn met jou. Wat kan je daarop zeggen?

“Niks. Ofwel zijn ze bij u gekomen, ofwel bij de voorzitter of bij Michel (Louwagie, red.), maar niet bij mij.”

Dan moeten we toch weer de vraag stellen hoe de contractbesprekingen met Gent verlopen.

“Ik heb eerder al geantwoord dat wij in gesprek waren en dat wij blijven spreken. Dat kan wel eventjes duren, maar je moet daar uiteindelijk ook niet meer achter zoeken. Als we eruit geraken, zal dat te gepasten tijd gecommuniceerd worden.”

De financiële mogelijkheden van de club spelen een rol in die onderhandelingen, maar zit je er ook mee dat er 12 spelers - het zijn niet van de minsten - zijn die hun laatste contractjaar ingaan?

“Dat is een feit. Er zijn in het verleden dingen gebeurd waar we nu nog altijd rekening mee moeten houden. Het was vorig jaar al niet makkelijk, maar toen zijn we na een heel moeilijk jaar uiteindelijk toch nog vijfde geëindigd, met een Europees ticket dat we dit jaar verzilverd hebben. Maar je draagt nog altijd een beetje de gevolgen van wat er de voorbije jaren is gebeurd. Dat kan je niet in één-twee-drie allemaal opgelost krijgen. Het zal nog wel eventjes duren voor alles terug is zoals het zou moeten zijn.”

Ondanks je contractsituatie ben je volop bezig met volgend seizoen. Heb je al een datum vastgepind voor de hervatting van de trainingen?

“De testen liggen vast, op 13, 14 en 15 juni. Een dag later trainen we voor het eerst, nog een dag later spelen we vermoedelijk al een eerste oefenwedstrijd. Maar die ligt nog niet vast.”

Er zou ook al een oefenwedstrijd tegen Dordrecht vastliggen?

(grijnst) “Daar weet ik niks van. De man die dat verkondigd heeft, zal dezelfde geweest zijn als die je dat van Antwerp verteld heeft.”

