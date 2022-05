Hein Vanhaezebrouck blijft twee jaar langer bij AA Gent: “Had geenszins de bedoeling ergens anders in België aan de slag te gaan”

AA GentHein Vanhaezebrouck heeft zijn contract bij AA Gent met twee jaar verlengd. “Het was altijd mijn bedoeling hier te blijven”, vertelt de 58-jarige coach over wat hij noemt het vervolg van zijn tweede periode. Wat zijn de ambities? “Er zit nog rek in deze groep. We gaan niet drastisch veranderen.”

“Het nieuws waar alle supporters van KAA Gent op zaten te wachten, is een feit”, zo kondigen de Buffalo’s de contractverlenging aan op hun website. Vanhaezebrouck, wiens contract dit jaar afliep, zette zijn krabbel onder een verbintenis die hem nu tot 2024 aan de Oost-Vlamingen bindt. Zo kunnen alle speculaties - onder meer Antwerp werd genoemd als mogelijke nieuwe bestemming - ineens ook de vuilbak in.

“Ik heb altijd gezegd dat het mijn bedoeling was om hier te blijven. Ik had geenszins de bedoeling om ergens anders aan de slag te gaan in België”, vertelt Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. “Ik heb een heel goede band met de voorzitter (De Witte, red.) en Michel (Louwagie, red.), misschien denken mensen er anders over, maar het is echt zo. Dit wordt het vervolg van mijn tweede periode.”

De 58-jarige Vanhaezebrouck is in de Ghelamco Arena dus aan zijn tweede ambtstermijn bezig. In december 2020 volgde hij de ontslagen Wim De Decker op. Hij was toen de vierde trainer dat seizoen. Voor De Decker werden ook Jess Thorup en Laszlo Bölöni de laan uitgestuurd.

Hein coachte de Buffalo’s een eerste keer van mei 2014 tot september 2017. De West-Vlaming bezorgde de club in 2015 een eerste (en tot dusver) enige landstitel en overwinterde met Gent (als eerste Belgische club in vijftien jaar) in de Champions League. In de herfst van 2017 kwam het tot een breuk en kort daarna stapte hij over naar Anderlecht. Daar werd Vanhaezebrouck eind 2018 ontslagen. Nadien zat hij een tijdlang zonder club en was hij werkzaam als analist.

Rek op spelersgroep

Vanhaezebrouck bracht meteen continuïteit en stabiliteit bij de Buffalo’s, die dit seizoen de Beker van België wonnen en als winnaar kwamen uit de Europe Play-offs. In Europa werd er overwinterd, gevolgd door een uitschakeling in de achtste finales van de Conference League tegen het Griekse PAOK.

Waar wil Hein met AA Gent naartoe? “Ik denk dat er nog rek op zit, we kunnen nog meer halen uit deze groep zoals ze nu is en we gaan die ook uitbouwen. We kunnen terug een team samenstellen dat heel weerbaar is en kan strijden met iedereen. We weten waar het beter moet en kan, waar we plaatsen kunnen winnen naar de toekomst toe. We hebben iets nodig, maar gaan niet drastisch veranderen. We moeten op een breder vlak groeien. Zeker aangezien we minstens acht Europese wedstrijden gaan spelen. We willen ook opnieuw ver geraken in de Beker. Dan zit je opnieuw snel aan meer dan vijftig wedstrijden.”

