Goeie humor: op de taart van Hein Vanhaezebrouck staat een verwijzing naar... de VAR

AA Gent AA Gent zet samenwer­king met Mboyo per direct stop

KAA Gent heeft de samenwerking met Ilombe Mboyo per direct stopgezet. Een reden geven de Buffalo’s niet in hun statement, maar Mboyo kwam de afgelopen weken in opspraak. De aanvaller werd in de nacht van 15 op 16 januari in Elsene gearresteerd voor geweldpleging tegenover een vrouw. Bovendien diende ex-Standard-voorzitter Roland Duchâtelet enkele dagen geleden een klacht in tegen onder meer Mboyo voor mogelijke vervalsing van de titelstrijd in 2013-2014.

19 februari