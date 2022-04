Glunderende Ivan De Witte en Michel Louwagie in koor: “Hein is hier thuis”

Dagenlang nerveus toeleven naar de bekerfinale - zo zei hij zelf - is niet voor niets geweest. Ivan De Witte sprong een gat in de lucht bij die laatste strafschop en dan ook van geluk. “Die sprong was symbolisch voor hoe ik me voelde. Ik kan moeilijk beschrijven wat er na deze zege allemaal door me heen ging”, vertelde hij na de match. “Ik voel grote opluchting, maar ook blijdschap en fierheid. Je mag er gerust van zijn: dit gaat gevierd worden. Gentenaars zijn een speciaal ras. Voetbal is niet alleen een spel van bestuur en financiën, maar ook nog altijd met én voor de supporters.”

“We hadden echt nood aan een prijs”, aldus een stralende Michel Louwagie bovenin de Ghelamco Arena, waar het feest al volop aan de gang was. Dat mislopen van play-off 1 is bij deze van tafel geveegd. AA Gent gaat met zekerheid voor het achtste jaar op rij Europa in. “Als je ziet hoe de mensen hiervan genieten... Dit is een extra stimulans om er terug keihard tegenaan te gaan. Penalty’s zijn een loterij, en je moet het winnende lotje trekken.”

Een hartelijke knuffel tussen Hein Vanhaezebrouck en De Witte volgde niet veel later. Samen vierden zij de tweede grote prijs in zeven jaar. Of het contract van de Gentse succescoach verlengd wordt is nog totaal niet zeker, al zal deze opsteker ongetwijfeld een duwtje in de juiste richting geven. “Of Hein volgend jaar nog trainer is? Goeie vraag, het zou niet verstandig zijn daar nu uitspraken over te doen in de media. Ik ga de komende dagen en weken die volgen zeker gesprekken met hem hebben, laat dat duidelijk zijn. Ik heb een gevoel dat we ook volgend jaar zullen samenwerken. Maar nogmaals: dat is een gevoel, geen overeenkomst. Er bestaat chemie tussen Hein en mezelf. Ik voel me rustig, en hij voelt zich goed bij de manier waarop er gewerkt wordt.” Louwagie vult aan: “Hein is hier thuis, Hein weet wat hij aan ons heeft. En het is onze bedoeling met hem door te gaan.”