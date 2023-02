Gift Orban schenkt AA Gent twee prachtgoals tegen Westerlo: “Hij heeft veel gekost, maar als hij zo doorgaat kraait niemand nog naar die centen”

Een halve omhaal. En een heerlijke volley. Alsjeblieft. Wát een manier om te debuteren. Gift Emmanuel Orban - zeg maar gewoon Gift - glunderde na zijn knalprestatie in het 3-3-gelijkspel tegen Westerlo. “Een geslaagd debuut? Dat kan je wel zeggen”, glimlachte de spits. “Al hadden we altijd moeten winnen. Kijk, het vertrouwen dat ik voelde van de coach en mijn ploegmaats heeft me echt veel goesting gegeven in deze match. Ik moet mijn ploegmaats bedanken voor de knappe assists. Ik praat altijd veel met de middenvelders. Zeg hen wat mijn kwaliteiten zijn, hoe ik de bal wil. Ik heb nog niet veel meegetraind, maar we vinden elkaar al. Bij deze grote club wil ik verder groeien.”

Dat belooft. Orban tekende op ‘Transfer Deadline Day’ bij AA Gent. De uitgaande transfer van Ibrahim Salah voor 6,5 miljoen naar Rennes zorgde voor genoeg middelen om de Nigeriaan vervolgens over te nemen van het Noorse Stabæk voor 3,3 miljoen euro. “Sindsdien heeft hij drie keer meegetraind”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Gift heeft kwaliteiten die wij niet hadden in onze ploeg. We hadden hem al langer op de radar, maar door omstandigheden (de financiële mogelijkheden dus, red.) moesten we lang wachten. En uiteindelijk hebben we er ook veel geld voor betaald. Maar als hij zo verder doet, gaat er geen haan meer kraaien naar die centen. Hij heeft bewezen dat scorend vermogen heeft én meer dan dat. Duelkracht, loopvermogen, hij vindt de ruimtes heel goed en is balvast. Een speler als Gift kunnen wij heel goed gebruiken. Alleen moet hij nu bevestigen.”

Hoe Orban zich presenteerde in de mixed zone na zijn tweeklapper op Westerlo zei trouwens genoeg: vlotte jongen die nú al goed ligt in de groep. “Ik heb ‘s morgens zijn muziek al moeten afzetten omdat het daarvoor te vroeg was”, knipoogde Sven Kums. “Nee, serieus: Gift is een joviale gast. Een prater. Hij heeft ons meteen gezegd waar hij goed in is en hoe hij wil aangespeeld worden.”

Vanhaezebrouck: “Weet je, vaak nemen de ervaren gasten wat meer afstand als zo'n jonge kerel meteen heel aanwezig is. Na de prestatie van vandaag denk ik dat Gift volledig zal geaccepteerd zijn. We gaan hem proberen te begeleiden. Nana (Asare, de integratiemanager, red.) zal hem ook wel duidelijk maken wat hij allemaal moet doen om te blijven presteren in België.”

