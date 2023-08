Gift Orban not amused na twee matchen op de bank, Vanhaezebrouck: “Dit is mijn keuze, ík kies mijn ploeg”

Wat is er aan de hand met Gift Orban (21)? Al twee wedstrijden bleef hij aan de bank gekluisterd. En dat zint hem niet. “Dit is mijn keuze. Meer moet je er niet achter zoeken”, counterde Hein Vanhaezebrouck.

Het was een vreemd zicht. Tien minuten voor affluiten stond Gift Orban aan de zijlijn wat te keuvelen met de andere bankzitters. Intensief opwarmen deed-ie niet. Hij had zijn lange broek nog aan, zijn trainingsjasje ook. Orban wist dan al hoe laat het was. Voor de tweede keer op rij zou hij geen minuut spelen. In Zilina bleef hij op de bank, nu in Mechelen ook.

Voor iemand van zijn kaliber die gelinkt wordt aan clubs als Lille, Lens en Tottenham is dat verdacht. Volgens bronnen bij AA Gent en in zijn entourage zou het echter niets te maken hebben met een nakende transfer. Een (lichte) blessure dan? Neen, dat ook niet. In de mixed zone gaf Orban aan dat hij topfit is. Maar waarom liet Hein Vanhaezebrouck hem dan aan de kant?

“Dat is een keuze. En daar moet je niet meer achter zoeken”, reageerde de coach van AA Gent. “Ik kies mijn ploeg. En ik moet niet al mijn keuzes uitleggen. Er zijn nog andere jongens die niet gespeeld hebben, en al vaker op de bank gezeten hebben.”

Maar die andere jongens hebben niet dezelfde status als Orban.

“Neen. Dit is gewoon mijn keuze. We zien wel. We hebben nog heel veel matchen voor de boeg. Daar gaan we zo goed mogelijk proberen doorkomen. Mét alle spelers, hopelijk zo fit mogelijk.”

In de matchen die Orban al speelde, was hij toch goed?

“Hoe iedereen toen speelde, is een analyse die we toen hebben gemaakt. Nu zijn we een week verder en moeten we een nieuwe analyse maken. Wij kijken vooruit, woensdag hebben we weer een match."

Heeft de keuze om hem op de bank te houden te maken met een transfer?

“Neen. Ik ga er niets meer over zeggen. We zijn bezig over een speler die niet gespeeld heeft. Er hebben vandaag vijftien jongens minuten gemaakt. Je mag me alles vragen over hen. Gift zal binnenkort wel nog eens spelen en dan mag je me over hem weer vragen stellen.”

Vanhaezebrouck zei dus iets, maar tegelijk niets. Het is gissen naar de precieze reden voor zijn keuze. Want ook op training zou er volgens onze informatie geen incident hebben plaatsgevonden. Wil Hein Orban prikkelen? Of paste de Nigeriaan gewoon niet in het ‘game plan’ - AA Gent speelde met één spits tegen KV Mechelen? Alleen Vanhaezebrouck kent de waarheid.

Wat wel zeker is: Orban was ‘not amused’. Na affluiten had de teleurgestelde spits geen zin in een viering met de fans, maar uiteindelijk bedacht hij zich en vervoegde hij dan toch zijn ploegmaats. Ook in de mixed zone viel de ontgoocheling van zijn gezicht af te lezen.

Benieuwd of hij woensdag tegen Pogoń Szczecin wel zijn kans krijgt.

Dat zal moeten als Vanhaezebrouck Orban met zijn hoofd bij AA Gent wil houden.

