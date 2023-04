Gift Orban is ondanks goal ‘not amused’: “Ik verdien het niet op de bank te zitten”

Waarom Hein Vanhaeze­brou­ck zes jaar na z’n stunt tegen Tottenham nog steeds trainer van AA Gent is

Hein is goed, toch? Hein is een vakman, ja? Waarom is Hein Vanhaezebrouck dan zes jaar na zijn stunt op Wembley tegen Tottenham nog steeds trainer van datzelfde AA Gent? Intimi over familie- en tuinman Hein. “Ik vraag mij af of hij niet het liefst van alles in Gent en in zijn tuin in de Vlaamse heuvels zit.”