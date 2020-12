Gentse fans drijven ‘haatwedstrijd’ tegen Club Brugge op de spits: politie start onderzoek

Sparen Zijn de populair­ste beleggings­fond­sen al hersteld na corona?

17 december De aandelenmarkten maakten door de coronacrisis een buitengewoon jaar mee. De verschillende lockdowns, versoepelingen en de vaccinberichtgeving droegen bij tot een grote volatiliteit. Maar wat is de impact daarvan op de beleggingsfondsen? Spaargids.be ging na of de beste fondsen van de voorbije jaren ook in coronatijden het hoofd boven water houden.