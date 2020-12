Gentse fans drijven ‘haatmatch’ tegen Club Brugge op de spits met opgeknoopte pop: politie start onderzoek

AA Gent Wim De Decker ziet tactisch plan gefnuikt door fouten: “Toch komen we hier uit"

27 oktober Net als in Liberec speelde Gent goed voetbal, maar wéér ging het onderuit in een match die het altijd moest winnen. Wim De Decker had zijn mannetjes goed gezet, maar individuele fouten halen elk goed plan onderuit.