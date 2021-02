Gent-voorzitter Ivan De Witte staat achter BeNeLeague en slaat mea culpa: “Omwille van mijn passie voor de club heb ik één, twee vergissingen begaan”

AA Gent De rebellen van Hein Vanhaeze­brou­ck: spelers AA Gent negeren reisverbod en amuseren zich in buitenland

30 december Hein Vanhaezebrouck regeert blijkbaar nog niet met ijzeren hand in de Ghelamco Arena. Terwijl iedereen een reisverbod opgelegd kreeg, vertoeven of vertoefden naast eerder Alexandre De Bruyn nog enkele spelers in het buitenland.