Gent verliest van PAOK en mag kruis maken over kwartfinale Conference League, Vanhaezebrouck: “Onze eigen schuld”

In de Conference League dienden zich vanaf de kwartfinales enkele leuke affiches aan, maar net nu ging AA Gent er na 14 Europese wedstrijden uit tegen een team dat over de twee duels nauwelijks aan voetballen dacht en drie keer scoorde uit evenveel mogelijkheden. In Thessaloniki werd AA Gent gevloerd door een afgeweken vrijschop, in de Ghelamco Arena maakten de Grieken hun twee mogelijkheden allebei af.

Gent voetbalde vooral voor de rust veel beter dan PAOK, dat in de Ghelamco Arena bijna doorlopend aan verdedigen dacht. Gent deed PAOK pijn over de flanken, waar Castro-Montes en Samoise het uitstekend deden. De vlotte flankwissels kwamen veelal van de voet van Kums, die een uitstekende wedstrijd speelde. Op zijn 34ste voetbalt Sven Kums al weken als een kleine Pirlo: zijn positiespel is slim, hij is steeds aanspeelbaar en hij verstuurt millimeterpasses alsof het niks is. Tegen PAOK kwamen nagenoeg al zijn passes aan.

AA Gent had al voor de rust de mogelijkheden om het laken naar zich toe te trekken, maar enkel Depoitre kon doelman Passchalakis kloppen met een rake kopbal. Lolo, Tissoudali en Samoise lieten andere kansen onbenut. Aan de overkant scoorde Crespo met een bal die hij maar binnen te duwen had, na een foutje van Okumu. Ook na de rust had Gent kansen genoeg. Vooral Samoise had altijd moeten scoren, alleen voor open doel. Aan de overkant deed Douglas de boeken vanuit het niets dicht. Gent claimde tot twee keer toe een strafschop, maar helaas voor de Buffalo’s is er geen VAR in de kleinste Europese competitie.

Quote We wisten dat PAOK een moeilijke tegenstan­der was, maar toch hebben we ze een uur lang volledig opgegeten. Ze hebben bijna niet bestaan. Hein Vanhaezebrouck

Eruit gaan zoals Gent dat deed, moet pijn doen, maar de Buffalo’s zullen voor de zoveelste keer dit seizoen veerkracht moeten tonen. Zondag komt Anderlecht al naar de Ghelamco Arena, voor een duel dat beslissend kan zijn voor een plaats in de Champions’ Play-offs. De opdracht voor de Buffalo’s is duidelijk: enkel winst kan hen voor het eerst dit seizoen naar een plaats in de top vier loodsen.

“Fysiek zijn we wel in staat om dit te verteren”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Maar de teleurstelling is groot. Ik heb Ajax gezien tegen Benfica, die waren heel goed, alleen hadden ze minder kansen dan wij. Toch was men in Amsterdam zwaar ontgoocheld, omdat men er droomde om ver te gaan in de Champions League. Wij droomden er ook van heel ver te gaan in de Conference League. Dat hebben we hier ook bewezen. We wisten dat PAOK een moeilijke tegenstander was, maar toch hebben we ze een uur lang volledig opgegeten. Ze hebben bijna niet bestaan.”

“Verdedigend staan we de laatste tijd sterk, maar tegen PAOK hebben we drie goals tegen gekregen op stilstaande fases. Nochtans loopt er bij hen geen Ronaldo rond die boven iedereen uitspringt om te koppen. Daar hadden we beter moeten doen, want we wisten wat we in die fases konden verwachten. We waren ook niet efficiënt genoeg, want we hadden kansen genoeg. Dat was niet alleen vandaag zo. Als we op dat vlak beter hadden gedaan, hadden we nu in de competitie niet meer moeten knokken voor een plaats bij de eerste vier. Maar tot daar het negatieve. Ik onthoud dat de groep een geweldige match heeft gespeeld. Maar toch is het onze eigen schuld dat we eruit liggen. We hadden eerst moeten scoren, dan was het een heel andere wedstrijd geworden. We moeten hier onze lessen uit trekken, maar tegelijk ben ik heel fier op de prestatie die mijn spelers gebracht hebben. Ik ben heel trots op hen.”

Depoitre: “Dit was enorm zuur”

Laurent Depoitre scoorde nog de gelijkmaker van de hoop, maar AA Gent ging toch ten onder tegen een uitgekookt, maar zwak, PAOK. “Teleurgesteld? Uiteraard. Als de tegenstander sterker is, kan je een uitschakeling aanvaarden, maar het was duidelijk dat wij beter waren vanavond. De Grieken hebben amper een kans bij elkaar gevoetbald en dus is dit een zuur verlies”, aldus de Gentse aanvalsleider achteraf.

AA Gent miste heel wat kansen én slikte te makkelijk een tegengoal. “Of die kansen na de rust het sleutelmoment waren? Niet meteen. Het sleutelmoment was vooral de goal die we slikten. Als we zelf op voorsprong konden komen, hadden we altijd gewonnen. Het klopt dat we meer doelpunten moeten scoren. We hadden voldoende kansen, zeker voor de rust.”

De knop moet snel omgedraaid worden bij de Buffalo’s, binnen enkele dagen staat Anderlecht in de Ghelamco Arena in wat een cruciale partij voor play-off 1 wordt. “We weten waar we aan toe zijn. Fysiek zal het alvast pittig worden.”

