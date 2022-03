Gent verliest in eigen huis van PAOK en mag kruis maken over kwartfinale Conference League

AA GentBegrafenisstemming in de Ghelamco Arena. Gent verliest pijnlijk met 1-2 van PAOK en is daarmee uitgeschakeld. Geen kwartfinales voor de Buffalo’s. Ook al domineerden ze het overgrote gedeelte van de wedstrijd, ze maakten hun kansen niet af. PAOK deed dat wel en stoot door. De wet van de efficiëntie. Zo verliest Gent hun eerste finale deze week, alle ogen op Anderlecht zondag.

Na 14 wedstrijden is het avontuur van AA Gent in de Conference League afgelopen. Vorige week verloren de Buffalo’s in Thessaloniki met een bijzonder ongelukkige tegengoal, in de Ghelamco Arena werden ze twee keer gepakt op de schaarse uitbraken van de Grieken. De Buffalo’s moeten de knop snel omdraaien naar de competitie, want zondag komt Anderlecht al op bezoek.

AA Gent vatte de wedstrijd aan zoals dat hoort om een achterstand weg te werken. De Buffalo’s zetten hoog druk op de Griekse tegenstander, ze veroverden de bal telkens snel en lieten die vervolgens vlot van voet tot voet gaan, met veel beweging in het elftal. Op aangeven van Depoitre kapte Tissoudali zich een eerste keer vrij, maar zijn gekruld schot ging nipt voorlangs. Op aangeven van Samoise kreeg de Amsterdammer een betere mogelijkheid, maar deze keer miste hij zijn schot. Mogelijkheid drie volgde nog binnen het kwartier, op aangeven van Castro-Montes kopte Samoise over.

Volledig scherm Matisse Samoise. © Photo News

Gent deed PAOK pijn over de flanken, waar Castro-Montes en Samoise het uitstekend deden. De vlotte flankwissels kwamen veelal van de voet van Kums, die een uitstekende wedstrijd speelde. Op zijn 34ste speelt Sven Kums al weken als een kleine Pirlo: zijn positiespel is slim, hij is steeds aanspeelbaar en hij verstuurt millimeterpasses alsof het niks is. Tegen PAOK kwamen nagenoeg al zijn passes aan.

AA Gent miste wel Julien De Sart, die ziek aan de kant bleef. Ook hij is in staat om het spel te verleggen met geweldige passes. Zijn vervanger Owusu deed het uitstekend in de recuperatie, maar in de opbouw haalt de Fransman niet de precisie van De Sart.

Na 20 minuten compleet overwicht volgde een koude douche voor de Buffalo’s. Na een hoekschop verloor Okumu een duel, waarna de bal bij de tweede paal voor de voeten van Crespo belandde. De centrale verdediger miste niet, Gent keek over de twee matchen tegen een dubbele achterstand aan.

Volledig scherm © Photo News

Gent was niet aangeslagen door dat tegendoelpunt. De Buffalo’s stroopten de mouwen op, ze vochten voor elke meter grond en dwongen PAOK opnieuw op de eigen helft terug. De bal had op de stip gekund toen Crespo de bal met de arm beroerde, maar de Duitse scheidsrechter Siebert zag er geen graten in. De beelden toonden duidelijk aan dat de arm van de Spaanse verdediger een eind van het lichaam was, met een VAR had een strafschop zeker gekund. Helaas voor Gent is die er niet in de kleinste Europese competitie.

Maar ook die tegenslag sloeg Gent niet uit koers. De Buffalo’s bleven de Grieken onder druk zetten. Op een slimme doorsteekpas van Odjidja besloot Tissoudali voorlangs, maar met de rust in zicht kwam de gelijkmaker er toch. Samoise verstuurde een gemeten voorzet, Depoitre buffelde de bal onhoudbaar voorbij Passchalakis. Het Gentse publiek genoot en ging vol achter de ploeg staan. Op aangeven van alweer Odjidja kon Depoitre net niet voor Gentse voorsprong zorgen.

Volledig scherm © AP

Na de pauze ging Gent op zijn elan door. PAOK stond bij momenten met tien in de eigen rechthoek, maar toch kreeg Samoise al snel een uitstekende mogelijkheid. Castro-Montes bracht de bal haarfijn tot bij de tweede paal, maar Samoise knalde voor open doel over. Paschalakis redde op een kopbal van Okumu, Depoitre mikte een mogelijkheid naast. Gent claimde opnieuw een strafschop toen Samoise neerging over het uitgestoken been van Vierinha, maar Siebert liet doorspelen. Aan de overkant had Douglas Augusto aan een halve kans genoeg om de 1-2 tegen de touwen te prikken.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

