Gent op koers voor play-off-winst, maar Vanhaezebrouck is niet tevreden: “Wake-upcall voor onze aanvallers”

AA GentHalfweg de Europe play-offs zit AA Gent op koers voor de eindzege, maar toch is Hein Vanhaezebrouck niet tevreden. Met name zijn offensieve spelers mogen meer brengen, vindt de coach van AA Gent.

Hein Vanhaezebrouck benoemt de dingen óók als de arbitrage in het voordeel van AA Gent uitdraait: “We hebben elf hoekschoppen gekregen, maar we scoren uit die ene die géén hoekschop was. Zelfs vanop mijn bank zag ik dat wij die bal laatst raakten.”

Dat middenvelder Kums en verdediger Okumu voor het enige doelpunt zorgden, zegt ook iets over het offensieve compartiment van AA Gent. Vanhaezebrouck had niet voor niets lof voor KV Mechelen, waar hij in de winterstop al graag Hugo Cuypers had weggehaald: “Mechelen brengt heel leuk voetbal. Ik snap dat het ginder altijd vol zit. Moest ik in de buurt wonen, dan pakte ik mij ook een abonnement. Offensief zit er zoveel beweging in, plus kwaliteit in hun passing.”

Quote Tarik heeft een maand ramadan gevolgd, dat heeft impact gehad op zijn prestaties. We moeten hem de tijd gunnen om zijn beste niveau terug te vinden, maar ik zou daar dit seizoen toch nog graag iets van zien. Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck zag een contrast met zijn eigen aanvallers. Tissoudali haalt niet meer zijn beste niveau, Odjidja maakte verkeerde keuzes of deed dingen die niet door zijn medemaakts begrepen werden. Lemajic dreef mee op het niveau van die twee. “Offensief waren we onbestaande”, aldus HVH. “Aanvallend is het al té veel weken beneden niveau. Dit is een wake-upcall voor mijn offensieve jongens: als je de energie zag die het offensieve compartiment van Mechelen bracht, dan staan we niet mee op de foto.”

Toen Vanhaezebrouck Vadis na een uur naar de kant haalde, koelde de Gentse aanvoerder zijn ongenoegen op een flesje water. “Dat zal vooral over zijn eigen prestatie geweest zijn”, dacht Vanhaezebrouck. Maar ook Tissoudali haalt de voorbije weken niet meer het niveau waar we aan gewend raakten. De besprekingen over een verbeterd contract zijn even ‘on hold’ gezet, nadat de entourage van Tissoudali over een ‘gebrek aan waardering’ sprak. Straks wordt er ongetwijfeld verder gesproken, maar met wat Tissoudali de voorbije matchen bracht, zou je denken dat de contractbeslommeringen in zijn hoofd spelen.

“Tarik heeft een maand ramadan gevolgd, dat heeft impact gehad op zijn prestaties”, aldus Vanhaezebrouck. “We moeten hem de tijd gunnen om zijn beste niveau terug te vinden, maar ik zou daar dit seizoen toch nog graag iets van zien. Als je je contract wil verbeteren, moet je telkens weer laten zien dat je iemand bent die superbelangrijk is voor het team. Ik geloof dat hij in de laatste drie wedstrijden nog de kwaliteiten kan laten zien die hij absoluut heeft.” Iedereen weer wakker, vooraan bij AA Gent?

