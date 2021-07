Gent kan zege in Noorwegen goed gebruiken, maar Vanhaezebrouck denkt ook aan zondag: “Het moment om een paar andere jongens te zetten”

AA GentHein Vanhaezebrouck staat in spreidstand voor de terugwedstrijd tegen Valerenga. Hij wil in Noorwegen winnen, voor de clubcoëfficiënt én voor het vertrouwen na de opdoffer in Sint-Truiden. Maar hij wil zondag ook frisse spelers om de eerste competitiepunten te pakken tegen Beerschot.

Na een 4-0-overwinning thuis tegen Valerenga, kan en mag de kwalificatie voor de derde voorronde van de Conference League AA Gent niet meer ontglippen. De terugwedstrijd zou niet meer dan een formaliteit mogen zijn, maar na de onverwachte nederlaag op de openingsspeeldag van de competitie op Stayen, kunnen de Buffalo’s een overwinning in Oslo mentaal best gebruiken. Ook voor de Europese clubcoëfficiënt van AA Gent, die vorig seizoen een ferme deuk kreeg, is elke overwinning in de Conference League welkom.

Maar anderzijds wil AA Gent na de misstap tegen STVV zondag absoluut zijn eerste punten pakken tegen Beerschot. De Buffalo’s spelen morgen bovendien voor de tweede keer in vijf dagen op kunstgras, wat qua belasting niet evident is voor sommige spelers. Het zorgt ervoor dat Hein Vanhaezebrouck in Noorwegen in spreidstand staat: héél graag willen winnen, maar tegelijk ook denken aan zondag.

Quote We moeten er rekening mee houden dat we zondag fris genoeg moeten zijn om onze eerste competitie­pun­ten te pakken tegen Beerschot. Hein Vanhaezebrouck

“Winnen is voor ons altijd belangrijk, dat was het ook in Sint-Truiden”, zegt Vanhaezebrouck. “De opdracht tegen Valerenga was onze eerste kwalificatieronde tot een goed einde te brengen. We zijn daar goed aan begonnen in onze thuismatch, maar ik verwacht dat Valerenga zal willen reageren. In het verleden zijn er nog matchen geweest - op hoog niveau zelfs - waarin 4-0 niet genoeg was om door te gaan. Denk maar aan die 4-0 van PSG tegen Barcelona. In Camp Nou werd het toen wel 6-1. Wij zullen scherp moeten zijn, wij moeten zelf proberen te scoren. Ik wil een goed resultaat neerzetten voor onszelf.”

Maar tegelijk wil Vanhaezebrouck absoluut vermijden dat Gent zijn competitiestart helemaal mist tegen Beerschot: “We zitten in een druk programma: donderdag-zondag, donderdag-zondag. We moeten er rekening mee houden dat we zondag fris genoeg moeten zijn om onze eerste competitiepunten te pakken tegen Beerschot. Daarom is dit ook het moment om een paar andere jongens te zetten, om te zien waar zij staan.”

Vanhaezebrouck gaat dus roteren, al zijn de mogelijkheden daartoe niet in alle linies even evident: “Zo had ik Odjidja graag rust gegeven, maar op het middenveld vallen er een paar jongens weg. Owusu is net papa geworden, hij komt vrijdag pas terug op de club. En Marreh liep dinsdag een lichte blessure op aan de knie. Het maakt dat Odjidja toch zeker een deel van de wedstrijd zal moeten spelen.”

Vooraan mogen er wel personeelswissels verwacht worden. Laurent Depoitre traint alweer een tijdje mee na een blessure in de voorbereiding. “Laurent is klaar, hij zal zeker minuten krijgen”, aldus Vanhaezebrouck, die eraan toevoegt dat hetzelfde geldt voor nieuwkomer Vakoun Bayo. De Ivoriaanse spits viel ons tot nu toe tegen met invalbeurten in de eerste wedstrijd tegen Valerenga en op STVV, maar de match van vanavond is mogelijk de gelegenheid om hem voor het eerst vertrouwen te geven vanaf de aftrap.

Niet alle spelers zijn er overigens op gebrand om morgenavond mee te draaien in de rotatie die Vanhaezebrouck voor ogen heeft. Zo is er Andreas-Hanche Olsen, die voor hij naar Gent kwam in Oslo voetbalde voor Stabaek, de grote rivaal van Valerenga. “Mijn vrienden en mijn familie zitten vanavond allemaal in de tribune”, vertelt de Noor. “Ik wil deze wedstrijd dan ook voor geen geld missen”.

“Hem zal ik dan maar beter niet wisselen”, lacht Vanhaezebrouck. “Anders krijg ik straks zijn vader nog achter me aan.”

