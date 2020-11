Gent-coach Wim De Decker in quarantaine, 17-jarige onder de lat morgen in Belgrado?

AA GentWim De Decker, keeperstrainer Francky Vandendriessche, Davy Roef en Michael Ngadeu hebben positief getest op corona. De 17-jarige Jochmans staat donderdag in doel in Belgrado.

Covid-19 ontziet niets of niemand. Ondanks de uitgebreide voorzorgsmaatregelen die bij AA Gent nauwgezet nageleefd worden, reizen de Buffalo’s vanochtend flink gehavend naar Belgrado, waar donderdag het ‘do or die’-duel met Rode Ster wordt gespeeld. Maandag werd iedereen door UEFA getest op corona. De resultaten haalden gisteren een flinke streep door de rekening.

Zowel coach Wim De Decker als keeperstrainer Francky Vandendriessche bleek positief. Het maakt dat assistent-coach Peter Balette in Belgrado zal instaan voor de coaching, weliswaar in nauw overleg met De Decker, die net als Vandendriessche in quarantaine in België achterblijft.

Plastun, Hanche-Olsen en Botaka negatief

Onder de spelers viel de schade al bij al nog mee. Een Covid-test voor de wedstrijd in Beveren zorgde ervoor dat Wim De Decker op de Freethiel moest overschakelen naar een nooddefensie met Marreh en Godeau, maar in tegenstelling tot zaterdag bleken de tests van Andreas Hanche-Olsen, Igor Plastun en Jordan Botaka nu negatief. Zij mogen vanochtend dan ook het vliegtuig op richting Belgrado.

De UEFA-tests van Davy Roef en Michael Ngadeu, die ook in Beveren al ontbraken, bleken gisteren positief. Ngadeu testte voor Beveren nog negatief, maar hij voelde zich wel ziek. Roef was ook toen al Covid-positief. De afwezigheid van Ngadeu valt nog wel op te vangen, maar het uitvallen van Roef zorgt voor grotere problemen. Sinan Bolat is immers nog geschorst en Colin Coosemans staat niet op de Europese lijst, omdat AA Gent onvoldoende Belgen kon selecteren.

Bolat reist mee

Als ‘homegrown’-jongere staat de 17-jarige Owen Jochmans wél op die lijst. Het maakt dat hij donderdag eerste doelman wordt in Belgrado. Jochmans is keeper bij de Gentse beloften, maar hij speelde nog geen minuut voor het eerste elftal. De jonge doelman reisde wel al mee naar Liberec, waar hij net als tegen Hoffenheim tweede doelman was. Donderdagavond mag Jochmans debuteren, in een wedstrijd waar veel druk op zit voor AA Gent. Voor de goeie orde: de tweede doelman van de Buffalo’s in Belgrado is nóg jonger. René Vanden Borre is pas 16 en doelman bij de U18 van de Buffalo’s. Om vooral Jochmans bij te staan én de opwarming van de doelmannen voor zijn rekening te nemen, reist de geschorste Sinan Bolat mee naar Belgrado.

