Geen videobeelden en veranderde rugnummers: hoe Heur-Tongeren AA Gent op het verkeerde been probeerde te zetten

AA Gent laat het liggen in Kortrijk: “Zelfs met tien hadden we moeten winnen”

27 december AA Gent schoot zichzelf in de voet in Kortrijk. Niet alleen met de vroege rode kaart voor Roman Yaremchuk, maar ook met een enorm aantal gemiste kansen. Onder meer Osman Bukari(22) kwam meermaals in uitstekende schiet- en koppositie. De Ghanees besefte achteraf ook dat hij het één en ander laten liggen had.