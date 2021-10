Geen certitude, maar bij AA Gent weten ze dat ze altijd op hem kunnen rekenen: de Bohémien in Roman Bezus

AA GentIn de beker kreeg hij even rust, ook tegen Union is het niet zeker of hij aan de aftrap komt. Maar áls Hein Vanhaezebrouck Roman Bezus (31) zet, weet hij dat hij op hem kan rekenen. Een portret van een onconventionele voetballer met een nooit aflatende drive.

‘Bohémien’ krijgt in het woordenboek meerdere betekenissen, maar ‘een artiest die een onconventioneel leven leidt’ is Roman Bezus op het lijf geschreven. Bezus kleedt, praat en gedraagt zich niet alleen onconventioneel, hij voetbalt ook wars van alle conventies. Als een artiest, met zijn verrassende kapbewegingen, zijn voor de tegenstander - en soms ook voor zijn medemaats - nauwelijks te volgen dribbels en versnellingen. Met de bal aan de voet gaat Bezus veelal verticaal, slalommend en zoekend in de richting van het doel van de tegenstander. Vaak - maar niet altijd - op het gepaste moment met oog voor zijn medemaats. Altijd aanspeelbaar en altijd klaar voor een actie. In de gewonnen wedstrijden tegen Eupen en Genk was Bezus op die manier van goudwaarde voor zijn team.

Roman Bezus is nochtans geen certitude bij AA Gent. Als Odjidja, Chakvetadze en Hjulsager fit zijn, riskeert hij net zo goed een zitje op de bank. “Ik houd er niet van om nummer twaalf te zijn in een sport die met elf gespeeld wordt”, zei hij daar eerder zelf over. Dat toont hij ook, als hij mág spelen. Een artiest, maar ééntje met een geweldige drive. Een onconventionele nummer tien, die meeverdedigt, knokt en tackelt. Toen AA Gent vorig seizoen alsnog vijfde werd en Europees voetbal afdwong, mocht het Bezus daarvoor danken. De Oekraïner pompte in de play-offs energie in het elftal en was ook nog eens beslissend, met vier - vaak knappe - goals. Ook nu trekt hij AA Gent weer mee naar boven, na een mislukte competitiestart.

Volledig scherm © BELGA

Zo onconventioneel als hij voetbalt, zo onconventioneel verliep ook zijn carrière. Zes jaar geleden speelde Bezus met Dnipropetrovsk nog in de met 2-3 verloren Europa Leaguefinale tegen Sevilla, twee jaar later zat hij bij STVV zonder contract en moest hij aan toenmalig trainer Jonas De Roeck gaan vragen of hij mocht meetrainen om zijn conditie te onderhouden. Een moeilijke periode voor de Oekraïner. “Er waren toen problemen om zijn gezin in België te krijgen”, vertellen mensen die het kunen weten. “Toen had hij het er echt moeilijk mee. Dat vertaalde zich ook naar het veld. Eens dat opgelost was, begon hij ook beter te spelen.”

Als er iéts wel conventioneel is aan Roman Bezus, dan is het de familieman in hem. “Roman is een echte familiemens”, zeggen getuigen in de Gentse kleedkamer. Zijn vrouw, zijn drie zoontjes en de warmte van zijn gezin zijn hem heilig. ‘Warmte’ die hij in 2019 ook voelde in een gesprek met Jess Thorup en die hem toen AA Gent deed verkiezen boven Antwerp en Standard. “Ik ben een emotionele mens”, liet Bezus destijds optekenen. Van de 1 miljoen die de Buffalo’s toen betaalden aan STVV, hebben ze nog geen minuut spijt gehad.

Volledig scherm © Photo News

De ‘emotionele mens’ in Roman Bezus zorgt soms ook voor verrassingen. Zoals die keer in maart, toen hij als uitblinker na een match op de persconferentie opdaagde. Vooraleer hij ook maar één vraag over zijn eigen prestatie wou beantwoorden, had hij een boodschap: “Het is vrouwendag, ik wil eerst en vooral alle vrouwen in de wereld geluk wensen”. Roman Bezus: even verrassend in zijn woorden als in zijn bewegingen op het veld.

Het contract van Roman Bezus loopt dit seizoen af bij AA Gent. Besprekingen over een nieuwe overeenkomst zijn er nog niet geweest. Links en rechts hebben andere clubs al eens gepolst, maar tot iets concreets leidde dat nog niet. In de Gentse kleedkamer hoopt men alvast dat Bezus blijft. “Een man met het hart op de juiste plaats”, zegt een medespeler. “Een superkerel, die zeer goed in de groep ligt. Een speler die iedere ploeg in de groep wil hebben”, klinkt het bij een ander. Zij weten dat ze minstens ook de komende nog zullen kunnen rekenen op hun ‘Bohémien’.

Volledig scherm © Photo News