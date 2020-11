Fans van AA Gent schrijven boze brief: “We herkennen onze club steeds minder”

AA Gent Captain Odjidja, het eerste aanspreek­punt van de voorzitter, is na lastige periode terug: “Als de club een keuze maakt, dan moeten wij mee”

23 september AA Gent haalt opgelucht adem: Vadis Odjidja (31) is inzetbaar voor het miljoenenduel van vanavond (21u, LIVE op HLN.be en VTM2) met Dinamo Kiev. Het belang van captain Odjidja reikt verder dan het veld. Sportief is hij het eerste aanspreekpunt van de voorzitter. Odjidja praat over zijn eenzame periode, toen hij corona had, de onderhandelingen over wedstrijdpremies en zijn toekomst in het voetbal. “Ik denk niet dat ik een goeie trainer zou zijn. Dat is al veel hé, als je dat van jezelf weet.”