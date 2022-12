EXCLUSIEF. “Ik ben getrouwd met mijn vrouw. Niet met De Witte of Louwagie”: scherpe Hein Vanhaezebrouck over Gentse financiën, zijn teleurstelling in Messi en de ‘taskforce’

AA GentZet u schrap. Want Hein Vanhaezebrouck (58) had goésting om te praten. Zoals we hem kennen: to the point, met een vleugje cynisme. “In Spanje hadden ze de voorzitter van Real Madrid niet nodig om de nieuwe bondscoach te vinden...” Hein ‘uncensored’. Onder meer over de zoektocht naar de opvolger van Roberto Martínez, de financiën van AA Gent en Lionel Messi.