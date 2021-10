Ex-Rode Duivel Nicolas Lombaerts geeft eerste interview als coach: “Ik dacht dat ik veel koeler was”

En of een weekendje Parijs welgekomen was. Sinds midden juni is het opnieuw razend druk voor Nicolas Lombaerts (36), na een sabbatjaar terug in het voetbal als assistent bij AA Gent. Sint-Petersburg of Dubai zit er even niet in voor de Bruggeling, die zijn zomer gevuld zag met citytrips naar Oslo, Riga, Bielsko-Biala en stageweken richting het Nederlandse Horst en Jupille. “Ik ben niet in een Club Med terechtgekomen”, lacht Lombaerts, wanneer hij zich dinsdag na de ochtendtraining neerploft in Hotel Van der Valk in Oostkamp. Daar waar de prijs van de koffie na de doortocht van Lionel Messi met een halve euro omhoog is gegaan.