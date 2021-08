Er moest Hein Vanhaezebrouck één en ander van het hart tijdens forse monoloog op persconferentie: “Er bestaat een goed liedje over mensen die dromen”

Hein Vanhaezebrouck vatte zijn persconferentie dan ook aan met een forse monoloog. “We staan voor een belangrijke match. Ons doel is duidelijk: we willen ons voor de vijfde keer in zeven jaar kwalificeren voor de groepsfase van een Europese competitie. AA Gent kon dat tussen 2000 en 2015 welgeteld één keer. Als we daar nu voor de zevende keer op rij in slagen, is dat een fantastische prestatie.”

“We spelen tegen een tegenstander die vijf jaar geleden nog in derde klasse speelde, maar die een nieuwe eigenaar heeft gekregen die één van de meest bemiddelde mensen in Polen is. Hij heeft hele grote ambities en wil Legia Warschau van de troon stoten in Polen. Daarvoor zijn ze in twee jaar tijd gepromoveerd van derde naar eerste. Na één jaar eerste klasse zijn ze tweede geëindigd in eerste klasse. Ze heben de beker en de Supercup gewonnen, na penalty’s tegen Legia Warschau. Met de middelen van die eigenaar zou Rakow de volgende jaren weleens de toonaangevende ploeg kunnen worden in Polen.”

Globalisering

“Om maar te zeggen dat er een globalisering aan de gang is in het voetbal, ook in de kleine voetballanden. En Polen zie ik niet eens als een klein voetballand, want het heeft België ooit nog weggespeeld op een WK. We hebben hier ooit ook de topvoetballers van Polen aan het werk gezien, zoals Lubanski. Ik denk dat er nog veel meer kleine landen zijn waar ook kapitaalkrachtige mensen aan het roer komen. Je ziet dat het voor de ploegen uit de grotere landen alsmaar moeilijker wordt. Tottenham verliest óók in de voorronde van de Conference League.”

“Het wordt alsmaar moeilijker. Er zijn ieder jaar verrassingen. Ik heb de indruk dat men het in België moeilijk heeft met het inschatten van de globalisering van het voetbal. Men heeft hier nog altijd de indruk dat wij zomaar over iedereen heen moeten lopen. Velen zijn overtuigd dat het voetbal vroeger beter was in België, maar als je naar de eerste vijftien jaar van AA Gent in deze eeuw kijkt, dan kan je alleen maar vaststellen dat er hier de voorbije jaren ongelooflijk goed is gewerkt door de directie, door spelers en trainers die hier zijn geweest. Door de steun van ons publiek ook, door de Ghelamco Arena die er is gekomen en die voor meer mogelijkheden heeft gezorgd.”

“Als je alle rangschikkingen bij mekaar telt, is AA Gent over de voorbije zeven jaar de tweede beste club van het land. We hebben misschien hier of daar een prijs te weinig gepakt - een beker of zo had gekund. Maar voor de rest is AA Gent héél voortreffelijk bezig, ook in Europa. Als ik dan tendentieuze commentaren lees over hoe slecht het hier allemaal aan toegaat, dan vind ik het eigenlijk ongelooflijk dat dat kan, na zulke resultaten, zeven jaar aan een stuk. Het eerste jaar in de Ghelamco Arena was nog moeilijk, maar daarna zijn we altijd bij de eerste vijf geëindigd en vaak ook hoger.”

“Als je daar ons Europees parcours bovenop telt, ben ik echt verbaasd in welke richting de teneur alsmaar verder gaat. Ik kan wel het één en ander verdragen, maar als ik lees hoe men maar altijd aanvalt... En dat komt zelfs ook van binnen onze eigen club hé. Als ik zie hoe sommige supporters reageren op bepaalde zaken, dan zou ik hen toch eens aanraden om te gaan kijken naar het verleden van hun club en eens te vergelijken met hoe het er de laatste zeven jaar aan toe is gegaan.”

“Dat vorig seizoen een moeilijk jaar was, zal niemand ontkennen. Maar het was ook het jaar waarin wij het meest hebben uitgegeven aan spelers. Dan zie je ook maar dat heel veel geld uitgeven voor spelers niet noodzakelijk een garantie is voor succes. AA Gent kan over die laatste zeven jaar ook een mooie balans voorleggen over in- en uitgaande transfers. Ook dat is belangrijk, want deze club heeft geen geldschieters die zomaar een kapitaalsverhoging kunnen doorvoeren of er een paar miljoenen kunnen bijgooien. Deze club doet het op de normale manier, met goed beleid, om gezond te blijven. En tegelijk proberen we goed voetbal te brengen, mét resultaten.”

Quote We hadden iets goed te maken, door onze balans van aan- en verkopen hebben we dat kunnen rechttrek­ken. Zo blijft de club gezond naar de toekomst toe.

“Gent haalde de voorbije jaren met de Ghelamco Arena het meest uit zijn accomodaties. Niemand is wat dat betreft zo goed georganiseerd als wij, dat is een enorme meerwaarde. Maar in een coronajaar zonder publiek zijn wij daardoor ook één van de meest verlieslatende clubs. We hadden iets goed te maken, door onze balans van aan- en verkopen hebben we dat kunnen rechttrekken. Zo blijft de club gezond naar de toekomst toe. We gaan er ook alles aan doen om beter te doen dan vorig jaar. Daarmee komen we bij onze eerste taak: ons donderdag kwalificeren. Als we daarin slagen, is een eerste target behaald.”

“Maar we weten dat we tegen een stugge ploeg spelen, die fysiek in orde is en weinig weggeeft. In hun laatste vijf matchen in Europa hebben ze geen enkel doelpunt geslikt. We moeten er minstens één maken en liefst twee. Ik denk dat wij daartoe in staat zijn. Maar dat het geen walkover zal zijn, daar zijn wíj ons van bewust. Misschien vinden sommigen dat het maar normaal zou zijn dat wij erover gaan, maar dan ben je niet mee met de evolutie van het voetbal.”

“We gaan er alles aan doen, ik hóóp dat de supporters massaal aanwezig zullen zijn. Alle abonnees mogen gratis binnen, ik denk dat niet kan geklaagd worden dat de club niets voor de fans doet. Er is nog heel veel wat de club kan doen voor de supporters, er zijn nog veel zaken die kunnen verbeteren, op héél veel vlakken. Maar donderdagavond moet je niet denken aan wat er nog beter kan, wel aan je ploeg vooruit stuwen. Als fan moet je willen helpen om de club voor de vijfde keer in de laatste zeven jaar naar de poulefase te brengen. En als we daarin slagen, gaan we nog maar eens proberen om te overwinteren. Want van de vier keer poulefase, hebben we ook drie keer overwinterd. Ik reken erop dat de fans alle bekommernissen en opmerkingen aan de kant zetten en vol gaan voor hun club.”

Quote We hadden hier eigenlijk in het ergste geval met een 0-0 moeten staan. Maar in Europees voetbal betaal je één fout cash, net zoals je dat doet voor de kansen die je laat liggen.

Een lange introductie, die tot vragen leidt. Czestochowa mag dan al een stugge ploeg zijn: op basis van de dominantie in de heenwedstrijd, moet AA Gent deze tegenstander mits wat meer efficiëntie kunnen kloppen. “Ja, dat vind ik ook”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar je moet ze wel binnen shotten. Het is ook niet dat we tien kansen gehad hebben, maar wel een paar goeie. Daar moeten er dan een paar van binnen. We hebben ook heel weinig weggegeven, hun doelpunt had nooit mogen vallen. We hadden hier eigenlijk in het ergste geval met een 0-0 moeten staan. Maar in Europees voetbal betaal je één fout cash, net zoals je dat doet voor de kansen die je laat liggen.”

“Als je hier snel kan scoren, kan het wat meer opengaan. Maar zolang dat niet gebeurt, verwacht ik mij donderdagavond aan een heel stugge tegenstander. Ze zullen ook wel druk op de bal zetten, maar ze zullen zéker ook de boel dicht proberen te houden achteraan.”

Eén mogelijkheid is Czestochowa aan te pakken op basis van de speelwijze en de automatismen die er zijn, maar de tegenstander verrassen met iets anders, sluit Vanhaezebrouck ook niet uit. “Dat zijn twee opties. Je kan vertrouwen geven aan de jongens die het goed gedaan hebben in de eerste match, maar je kan ook andere dingen gaan doen, waardoor je verrassend uit de hoek komt. We kunnen in de wedstrijd natuurlijk ook nog veranderen. Feit is dat wij vier matchen ver zijn geraakt zonder grote spits. Gelukkig is Depoitre terug, waardoor we offensief toch iets meer power hebben. Dat kan nuttig zijn tegen een ploeg die heel defensief speelt.”

Darko Lemajic

Over grote spitsen gesproken: Vanhaezebrouck wou er Darko Lemajic heel graag bij, met zijn 1m98. “AA Gent heeft in zijn selectie altijd twee en heel vaak drie grote spitsen gehad: Kvilitaia, Coulibaly, Depoitre, Yaremchuk, Kleindienst... Toen ik hier vorig jaar aankwam, waren er nog drie. Maar Kleindienst vertrok en Depoitre viel uit, waardoor ik er maar één meer had. En door het vertrek van Yaremchuk zat ik in het begin van het seizoen zonder grote spits, want Depoitre was nog geblesseerd.”

“Wij waren niet zozeer op zoek naar een vervanger voor Yaremchuk, wij zochten gewoon weer een spits met gestalte en kracht, die een luchtduel kan winnen en een bal kan bijhouden. Dan komt Lemajic voor mij in beeld. Omdat de andere opties niet van die aard waren om ons iets bij te brengen, óf om haalbaar te zijn. We hebben topspitsen gezien, we waren misschien zelfs bereid om ons transferrecord te verbreken. Het is niet zo dat de directie geen geld wou uitgeven, maar degene die we wilden halen voor dat recordbedrag, wou gewoon niet komen. Je kan een goeie willen, maar die speelt misschien al in een betere competitie en wil naar één van de grote vijf in plaats van naar België. Je wil wel, maar aan de andere kant moeten ze ook willen.”

Heeft Vanhaezebrouck dan geen begrip voor het feit dat er vragen worden gesteld bij een spits die al 28 is en uit een zwakke competitie als Letland komt? “Moesten die vragen komen van mensen die deze jongen echt goed kennen, dan zou ik die kunnen begrijpen”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar niet als die vragen komen van mensen die totaal niet weten over wie het gaat. Wij hebben die gast ontdekt in de Europese matchen vóór Riga tegen ons uitkwam. Mijn verdedigers hebben heel veel problemen met hem gehad, ook al blijkt dat allemaal niet uit cijfers. Het is heel makkelijk om met cijfers af te komen in een wedstrijd waarin Gent 75% balbezit heeft, de tegenstander met tien in hun zestien speelt en daar één iemand op een eiland vooraan staat tegen drie verdedigers en één verdedigende middenvelder. Allicht zullen zijn cijfers dan niet aan de positieve kant zijn, maar hij heeft wel dingen laten zien. Hij won kopduels, mijn verdedigers hadden het moeilijk om hem van de bal te zetten.”

“Ik heb duidelijk mijn vereisten gesteld voor een nieuwe ‘negen’. Ik zie ook dat Pep Guardiola plots afkomt met een spits uit vijfde klasse (Kyle Hudlin, 2m06, red.). Hij zegt: ‘Crouch kunnen we niet halen, ik heb absoluut gestalte nodig. Wij hebben zoveel wedstrijden waar wij dominant zijn en draaien rond de 16 meter. Als De Bruyne dan een keer het gat niet vindt, dan moeten we ook een keer een voorzet kunnen brengen naar iemand met gestalte die de zaak kan openbreken’. Als Guardiola denkt aan een spits uit vijfde klasse waar verder alleen maar twee clubs uit derde klasse in geïnteresseerd zijn... Om maar te zeggen dat er nog rare vogels in de wereld rondlopen.”

“Oké: 28 jaar is niet de ideale leeftijd om een speler te halen. Club Brugge haalt allemaal spelers van rond de 20 jaar. Talenten, waar ze voor knokken met de grote clubs. Sorry, dat kunnen wij niet, want dan praten we over bedragen waarin wij niet kunnen volgen. Club Brugge is momenteel ook de beste ploeg van België, die Champions League speelt. Dat is ook aantrekkelijk, je kan die jongeren niet overtuigen om naar Gent te komen in plaats van naar Brugge. We mogen op resultaten dan al de tweede beste zijn over de afgelopen zeven jaar, maar uiteindelijk zijn de namen van Anderlecht en Club Brugge nog altijd veel groter dan die van AA Gent. We moeten leven met de realiteit. Mensen die dromen... Daar is een heel goed liedje over gemaakt.”

