Emilio Ferrera wordt beloftencoach én jeugddirecteur bij AA Gent: “Op deze kans zat ik al járen te wachten”

AA GentPersconferentie in de Ghelamco Arena. Om de nieuwe beloftencoach voor te stellen? Dat mocht wel iets meer zijn, oordeelde Michel Louwagie. De CEO van AA Gent heette Emilio Ferrera (53) welkom, maar dan wel in een gloednieuwe functie. Ferrera wordt “Head of Football Formation”: beloftencoach én jeugddirecteur in één persoon. Ferrera tekende voor twee seizoenen, maar het is de bedoeling dat dit een heel lang huwelijk wordt.

Emilio Ferrera volgt als beloftencoach zijn broer Manu op, en het was na een tip van de oudste dat de bal voor de jongste aan het rollen ging.

“Manu liet ons weten dat hij het tijd vond om het veldwerk achter zich te laten, en vroeg me op de man af of ik misschien toch ook eens aan zijn broertje wilde denken”, schetst Louwagie. “Heel eerlijk: ik had nooit gedacht dat iemand met de knowhow van Emilio voor ons zou kiezen nadat hij de promotie met Seraing realiseerde. Maar ik dacht terug aan 2008, toen we Michel Preud’homme naar Gent konden halen nadat hij kampioen was geworden met Standard. Dat leek ook een mission impossible. Emilio Ferrera moet ons jeugdapparaat op een nieuwe leest schoeien. Hij wordt verantwoordelijk voor alle jeugd vanaf de U16, dus vanaf het moment dat jongens een arbeidsovereenkomst mogen tekenen. Zijn filosofie is dat jeugdspelers moeten kunnen trainen zoals profs dat doen. Met zijn ervaring als hoofdcoach in eerste klasse, maar zeker ook in de voortgezette jeugdopleiding van Anderlecht en Standard, is hij de geknipte man voor de job.”

Volledig scherm © BELGA

Een coach die op zijn 53ste de promotie naar 1A afdwingt maar voluit kiest voor een uitdaging in de luwte: het is ongezien. Maar voor Emilio Ferrera is die rationele keuze de logica zelve.

“Soms moet je op het juiste moment ergens vertrekken”, geeft hij aan. “Ik vergeet de fabuleuze opmars met Seraing van eerste amateur naar de topreeks nooit, maar ik legde ze in balans met wat ik zelf wilde. En nadat Gent me dit voorstel deed, was de keuze heel makkelijk. Eigenlijk zat ik al járen te wachten op zo’n kans. Ik kom hier in Disneyland terecht: veel kwaliteit bij de jeugd, die ik kan helpen sneller het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden in hun ontwikkeling, en fantastische accommodaties ook. Bovendien zal ik in dit project kunnen werken zoals een hoofdtrainer dat doet, maar zonder alle franjes die bij de job van T1 horen. Op mijn leeftijd heb ik geen volle stadions of constante aandacht van de media meer nodig.”

Een hernieuwde samenwerking met Hein Vanhaezebrouck hielp ook natuurlijk in de besluitvorming. De twee leerden elkaar bij Anderlecht appreciëren. “Hein durft jonge spelers in wedstrijden te gebruiken”, verwijst Ferrera naar Matisse Samoise en naar de jongens die HVH bij Anderlecht lanceerde. “Acht spelers van de generatie van 1999 in hetzelfde seizoen doorschuiven, dat was toch straf. Dat kon en kan dus ook zonder dat de beloften in 1B of eerste amateur spelen.”

Volledig scherm Emilio Ferrera. © BELGA