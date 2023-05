Emilio Ferrera stopt na dit seizoen als coach van Jong AA Gent, Arnar Vidarsson opvolger?

Voetbal Jupiler Pro League Scorende Sven Kums was allang zeker op een ander front: “Ik wist al wéken wie Champignon was”

AA Gent zette vrijdagavond de eerste stappen in de verwerking van het debacle tegen Oostende. De Buffalo’s gingen met een achterstand de rust in, maar gingen onder meer dankzij een doelpunt van Sven Kums nog op en over Westerlo. En even verderop kroop een boezemvriend van hem uit een Champignon-kostuum...