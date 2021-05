Emilio Ferrera en Karim Belhocine op weg naar AA Gent

VOETBAL BEKER VAN BELGIË Elisha Owusu en AA Gent geraken in beker niet voorbij Eupen: “Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen”

4 maart Bij AA Gent lijkt het echt een seizoen te worden om snel te vergeten. Met de bekernederlaag tegen Eupen ging nog maar eens een kans de mist in om deze jaargang enigszins te redden. De Buffalo’s raakten in het begin van de tweede helft de controle over het middenveld kwijt en Eupen profiteerde. Daarna kon AA Gent de gelijkmaker niet meer maken en nu wacht er nieuw mentaal oplapwerk richting de competitiewedstrijd tegen ploeg in vorm KV Oostende.