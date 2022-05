Eerste titel ooit (met groot volksfeest) en Harry Kane in zak en as: de exploten van Hein Vanhaezebrouck

AA Gent“Er was geen enkele reden om niét met Hein door te gaan”, haalde manager Michel Louwagie aan bij de contractverlenging van Vanhaezebrouck tot 2024 . Want Hein in een combo met AA Gent, dat is al een succes gebleken. Van de eerste titel - met legendarische boottocht - over de sippe blik van Harry Kane en een straffe 37 op 42. De exploten van Hein Vanhaezebrouck op een rij.

Eerste titel in clubgeschiedenis

Op 5 mei 2014 wordt Hein Vanhaezebrouck voorgesteld als de nieuwe coach van AA Gent. Na een twaalfde en zeventiende plek onder zijn voorgangers moet Hein de Buffalo’s opnieuw naar play-off 1 stuwen. Het wordt veel grootser: z'n eerste volledig seizoen wordt meteen eentje voor de geschiedenisboeken, want onder leiding van HVH kroont AA Gent zich voor het eerst in de clubgeschiedenis tot kampioen. Na de reguliere competitie staat Club Brugge nog op kop, maar in PO1 gaan Vanhaezebrouck en co. er op en over. De titelwedstrijd (2-0 tegen Standard) in de Ghelamco Arena staat in het geheugen van de Gent-fan gegrift. De boottocht op de Leie in het gezelschap van zo’n 125.000 supporters ook. Hein: “Die feestvreugde, in het stadion, in ‘t Kuipke, in de stad... Fantastisch.” De smaakmakers bij het AA Gent van toen: Sels, Foket, Kums, Milićević, Simon en Depoitre.

Overwintering Champions League

Het seizoen nadien verbaast Hein ook op het internationale toneel. Als kampioen mag het de Champions League in. De Buffalo’s overleven een poule met Zenit, Lyon en Valencia en overwinteren op het kampioenenbal. De laatste Belgische ploeg die daarin slaagde was Anderlecht, toen 15 jaar geleden. AA Gent wint onder meer in Lyon en thuis van Zenit en Valencia. Vanhaezebrouck wordt gelauwerd voor het frisse en attractieve voetbal. Niet defensief denkend, wel met lef en vertrouwen aan de bal. Zelfs tegen Europese ploegen die op papier beter zijn.

De achtste finale is het eindstation: het Duitse Wolfsburg is over twee wedstrijden te sterk.

Tottenham gewipt in Europa League

Ook in het seizoen 2016/17 laat Vanhaezebrouck van zich spreken in Europa. De Buffalo’s eindigen na groepswinnaar Shakhtar Donetsk tweede in de poulefase en loten Tottenham in de zestiende finales. De Engelsen - met Lloris, Alderweireld, Dembélé en Kane - zijn torenhoog favoriet. Maar AA Gent zorgt voor een gigantische stunt. In een evenwichtige match in de Ghelamco zorgt Perbet voor de enige goal. De Buffalo’s dus met een kleine bonus naar Londen. Op Wembley en voor 85.000 fans heeft Gent het lastig, maar sleept het een 2-2 uit de brand. Historisch.

“Moet ik mij verontschuldigen?”, vraagt Vanhaezebrouck zich na de wedstrijd luidop af. “Vandaag waren we bijzonder gelukkig. Veel van mijn spelers bleven onder hun normale niveau. Maar als ik naar de blijdschap kijk van mijn spelers, van de supporters en van mijn bestuur, moet ik mij niét verontschuldigen.”

In de volgende ronde volgt een Belgisch onderonsje met Racing Genk, dat aan het langste eind trekt.

37 op 42

Dit seizoen pakte AA Gent uit met een heuse remonte. Na tien speeldagen stond het slechts veertiende op een op het eerste gezicht haast onoverbrugbare kloof met de top vier - die recht geeft op Champions’ play-offs. Maar na Nieuwjaar sloeg de motor helemaal aan. Slechts één verliesmatch in 2022 (0-1 thuis tegen Antwerp). Na een 25 op 30 zette het Anderlecht nog stevig onder druk voor het laatste play-off 1-ticket, waarbij de Buffalo’s uiteindelijk net te kort schoten. De Oost-Vlamingen namen in de Beker van België wel revanche op RSCA.

In de Europe play-offs dendert AA Gent met 12 op 15 - AA Gent heeft dus een reeks van 37 op 42 - gewoon voort. Michel Louwagie vraagt meer aandacht voor de recentste resultaten van zijn club: “Die zijn impressionant. Onze reeks van 37 op 42 is dezelfde als die van Club, de kampioen, maar wordt niet naar waarde geschat.”

