Eerste stap in een AA Gent zonder De Witte en Louwagie: Buffalo’s voeren veranderingen door in management

De algemeen manager leidde de Buffalo’s de voorbije decennia samen met voorzitter Ivan De Witte uit een financieel dal en zal de komende jaren kunnen rekenen op iemand die in zijn schaduw kan groeien. De keuze viel op Sébastien Ronsse, die al in dienst was als clubadvocaat.

Michel Louwagie ging eerder nog in op een contractverlenging tot 2022, maar dat de ervaren manager geen járen meer mee aan het roer van AA Gent zou staan, liet hij al eerder uitschijnen. Het is een job die met de nodige stress gepaard gaat en hoe dan ook ben je vaker de boeman dan de bejubelde. De eerste stap in de machtsoverdracht is intussen gezet met de promotie van Sébastien Ronsse. De vaste advocaat van de club nam naast de rol van juridisch adviseur ook al heel wat administratieve taken op zich. Hij wordt bij de Buffalo’s de nieuwe Chief Operating Officer, oftewel COO. De dagelijkse leiding van de club komt zo bij hem terecht onder het goedkeurende oog van CEO Michel Louwagie.

Volledig scherm Sebastien Ronse (r) hier als advocaat van AA Gent samen met Vadis voor de Geschillencommissie van de KBVB. © Photo News

Voor de Buffalo’s is het de eerste stap naar een toekomst zonder de tandem De Witte/Louwagie. Zij hebben de club vanuit het kerkhof in tweede afdeling gebracht naar waar ze nu staat, maar zouden dat ook geen tientallen jaren meer kunnen volhouden. Een geleidelijke overgang met vertrouwde mensen (van wie men de capaciteiten kent) is dan de beste manier om de continuïteit te garanderen.

Vertrouweling Georges

Ook de andere wijziging in het Gentse organigram is een bewuste keuze. Op 1 januari wordt Wouter Georges de nieuwe administratieve directeur in de Ghelamco Arena. Georges is een vertrouweling van Louwagie en werkte meer dan twintig jaar samen met de manager van AA Gent bij de Belgische zwembond. Hij kent het klappen van de zweep en zal tot 1 maart zijn taken bij de zwembond combineren met een inloopperiode bij AA Gent. Daarna komt hij voltijds in dienst bij de Buffalo’s.

Volledig scherm Ivan De Witte en Michel Louwagie. © BELGA