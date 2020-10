Een topclub onwaardig: wie kan het lek achteraan bij AA Gent dichten?

AA Gent Gent-voorzitter De Witte over uitspraken Hein Vanhaeze­brou­ck: “Hij heeft gelijk, maar nu verdient onze trainer alle vertrouwen”

30 september Voorzitter Ivan De Witte beleefde de uitschakeling van AA Gent in de play-offs van de Champions League thuis in de zetel. Niet minder intens, want daags na de wedstrijd blikte hij voor de VTM-micro terug. Ook op de uitspraken van ex-coach Hein Vanhaezebrouck die gesteld had dat de spelersgroep te veel macht heeft en dat Gent de trainerstaf meer vertrouwen moet geven.