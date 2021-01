Dorsch nog maar eens de patron op het middenveld: “Het was zeker niet mijn slechtste match”

Om en bij de 3.5 miljoen euro betaalde AA Gent voor de toenmalige draaischijf van Heidenheim. Een koopje, als je zijn evolutie dit seizoen bekijkt. Dorsch is al langer hét constante rustpunt van AA Gent, meer nog dan Sven Kums -die in Beerschot wel een eind hoger moest acteren- en de te vaak geblesseerde Vadis Odjidja. Op het Kiel liet hij alle facetten van zijn spel zien. “Of dit mijn beste match was? Dat weet ik niet, maar het was zeker niet mijn slechtste”, lachte het jeugdproduct uit de academie van Bayern München. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen, maar ik was niet alleen. Ook Sven Kums en Sulayman Marreh deden het goed op het middenveld.” Hij viel op toen hij de doorgebroken Sanyang nog ging terughalen, ook al had die de -toch snellere- Mohammadi al afgetroefd. “Mijn langste sprint op een voetbalveld zal het niet geweest zijn, mijn snelste wel (lacht). Ik moet in die fases, bij hoekschoppen, ook voor de dekking zorgen.” Dorsch groeit duidelijk bij de Buffalo’s. “Dat klopt, maar ik ben niet de enige, ook Sinan Bolat hield ons opnieuw recht.”